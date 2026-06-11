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- Украина
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Кровавый обыск в Запорожье: мужчина порезал троих полицейских, его застрелили
Мужчина применил газ и нож, ранил троих полицейских, после чего один из них открыл огонь для прекращения угрозы.
В Заводском районе Запорожья во время санкционированного обыска мужчина напал на сотрудников полиции. Трое правоохранителей получили ножевые ранения, нападавший погиб после применения полицейским табельного оружия.
Инцидент произошел сегодня, 11 июня, около 15.40 по месту жительства фигуранта уголовного производства, сообщает Национальная полиция Украины.
По данным полиции, во время следственных действий мужчина внезапно напал на полицейских. Он применил слезоточивый газ и нанес ножевые ранения трем полицейским.
Правоохранители требовали от нападавшего прекратить противоправные действия, однако он продолжал оказывать вооруженное сопротивление и создавал непосредственную угрозу жизни и здоровью полицейских.
Чтобы предотвратить смертельную опасность, один из правоохранителей применил табельное огнестрельное оружие. В результате полученного ранения нападавший скончался.
Трое полицейских были госпитализированы с ножевыми ранениями. Медики оказывают им необходимую помощь.
На месте работают следственно-оперативная группа, работники Государственного бюро расследований и другие профильные службы. Проводятся первоочередные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства нападения.
Ранее сообщалось, что в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Соломенском районе Киева погибли двое сотрудников Соломенского управления полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей.