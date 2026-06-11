Кровавый обыск в Запорожье: мужчина порезал троих полицейских, его застрелили

В Заводском районе Запорожья во время санкционированного обыска мужчина напал на сотрудников полиции / © Национальная полиция Украины

Реклама

В Заводском районе Запорожья во время санкционированного обыска мужчина напал на сотрудников полиции. Трое правоохранителей получили ножевые ранения, нападавший погиб после применения полицейским табельного оружия.

Инцидент произошел сегодня, 11 июня, около 15.40 по месту жительства фигуранта уголовного производства, сообщает Национальная полиция Украины.

Трое правоохранителей получили ножевые ранения. / © Национальная полиция Украины

По данным полиции, во время следственных действий мужчина внезапно напал на полицейских. Он применил слезоточивый газ и нанес ножевые ранения трем полицейским.

Реклама

Правоохранители требовали от нападавшего прекратить противоправные действия, однако он продолжал оказывать вооруженное сопротивление и создавал непосредственную угрозу жизни и здоровью полицейских.

Чтобы предотвратить смертельную опасность, один из правоохранителей применил табельное огнестрельное оружие. В результате полученного ранения нападавший скончался.

Трое правоохранителей получили ножевые ранения. / © Национальная полиция Украины

Трое полицейских были госпитализированы с ножевыми ранениями. Медики оказывают им необходимую помощь.

На месте работают следственно-оперативная группа, работники Государственного бюро расследований и другие профильные службы. Проводятся первоочередные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства нападения.

Реклама

Ранее сообщалось, что в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Соломенском районе Киева погибли двое сотрудников Соломенского управления полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей.

Новости партнеров