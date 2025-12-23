Кровавый ответ на просьбу не пить: на Виннитчине женщина пырнула ножом ребенка

Виннитчанка набросилась с ножом на ребенка своей знакомой / © Credits

Реклама

В Винницкой области женщина пырнула ножом ребенка из-за замечаний об алкоголе.

Детали шокирующего случая рассказали в Винницкой областной прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемая временно проживала в семье своей знакомой. Днем 22 декабря она осталась дома наедине с детьми своей знакомой — 11 и 12 лет.

Реклама

Гостья на глазах у детей употребляла алкоголь, о чем старшая девочка сделала ей замечание.

В ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла удар по голове ребенка. Девочка получила резаную рану лобного участка головы и контузию правого глаза.

Несмотря на травму, ребенок смог позвонить матери, которая вызвала врачей и полицию.

Подозреваемая задержана. Готовится ходатайство о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Винницкой области с голоду скончался 10-летний мальчик с инвалидностью. Ребенок не получал пищи не менее двух месяцев.