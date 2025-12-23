- Дата публикации
Кровавый ответ на просьбу не пить: на Виннитчине женщина пырнула ножом ребенка
На Виннитчине женщина ударила ножом ребенка, потому что тот мешал ей пить.
В Винницкой области женщина пырнула ножом ребенка из-за замечаний об алкоголе.
Детали шокирующего случая рассказали в Винницкой областной прокуратуре.
По данным следствия, подозреваемая временно проживала в семье своей знакомой. Днем 22 декабря она осталась дома наедине с детьми своей знакомой — 11 и 12 лет.
Гостья на глазах у детей употребляла алкоголь, о чем старшая девочка сделала ей замечание.
В ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла удар по голове ребенка. Девочка получила резаную рану лобного участка головы и контузию правого глаза.
Несмотря на травму, ребенок смог позвонить матери, которая вызвала врачей и полицию.
Подозреваемая задержана. Готовится ходатайство о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.
