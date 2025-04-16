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- Украина
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Кровавый ракетный удар по детской площадке в Кривом Роге: количество погибших возросло
В больнице скончался парень.
В Кривом Роге возросло количество жертв после ракетных обстрелов 4 апреля. В больнице скончался один из раненых. Погибли уже 20 человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"В больнице скончался 23-летний парень, получивший ранение во время ракетной атаки на Кривой Рог в начале апреля", - рассказал он.
Всего из-за российского удара погибли 20 человек.
Напомним, баллистику оккупанты попали по жилому сектору Кривого Рога вечером 4 апреля. Попали в жилищный квартал. Российские военные целили в отель, дома гражданских и детскую площадку. В результате удара - 20 погибших, с которым почти половина - это дети. Кроме того, 75 человек получили ранения.