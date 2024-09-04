Кровавый ракетный удар РФ по Полтаве: Байден отреагировал на трагедию

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетный удар РФ по Полтаве, унесший десятки жизней. Глава Белого дома решительно осудил атаку и заверил, что Путин не выиграет эту войну.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

"Я решительно осуждаю это ужасное нападение. Это нападение является трагическим напоминанием о длительных и возмутительных попытках Путина сломить волю свободного народа. Но два с половиной года народ Украины стоит несгибаемо. для защиты своей страны", — говорится в заявлении.

Байден подчеркнул, что США будут ежедневно поддерживать Украину.

"Россия не победит в этой войне. Народ Украины победит. И в этот трагический день, и каждый день Соединенные Штаты поддерживают их", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 4 сентября, нанесла ракетный удар по Институту связи в Полтаве и по соседней больнице. Погиб 51 человек и 271 - ранен.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.