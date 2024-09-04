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Кровавый ракетный удар РФ по Полтаве: Байден отреагировал на трагедию

Кровавый ракетный удар РФ по Полтаве: Байден отреагировал на трагедию

Ракетный удар по Полтаве

Байден подчеркнул, что США будут ежедневно поддерживать Украину.

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетный удар РФ по Полтаве, унесший десятки жизней. Глава Белого дома решительно осудил атаку и заверил, что Путин не выиграет эту войну.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.

"Я решительно осуждаю это ужасное нападение. Это нападение является трагическим напоминанием о длительных и возмутительных попытках Путина сломить волю свободного народа. Но два с половиной года народ Украины стоит несгибаемо. для защиты своей страны", — говорится в заявлении.

Байден подчеркнул, что США будут ежедневно поддерживать Украину.

"Россия не победит в этой войне. Народ Украины победит. И в этот трагический день, и каждый день Соединенные Штаты поддерживают их", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 4 сентября, нанесла ракетный удар по Институту связи в Полтаве и по соседней больнице. Погиб 51 человек и 271 - ранен.

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