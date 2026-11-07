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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Кровавый теракт в центре Кракова: есть ли среди пострадавших украинцы

По данным польской полиции, среди пострадавших в результате стрельбы в Кракове не было граждан Украины.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Место стрельбы в Кракове

Место стрельбы в Кракове / © Associated Press

Украинцы не пострадали в результате кровавой стрельбы в центре польского Кракова, когда мужчина из автомобиля открыл беспорядочный огонь по случайным прохожим. На его счету 6 убитых и 12 раненых.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в комментарии для ТСН.ua.

Со ссылкой на информацию польской полиции в МИД отметили, что среди пострадавших в результате теракта в Кракове нет граждан Украины.

Стрельба произошла около 15:00 в субботу, 7 ноября, на Главной площади Кракова — одной из самых известных туристических площадей города.

Вечером стало известно, что число погибших возросло до шести человек, ещё 12 раненых находятся в больницах, где медики борются за их жизни.

Сам нападавший также был ранен во время перестрелки с правоохранителями. Его задержали и доставили в больницу.

Сибига выразил соболезнования

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования польскому народу в связи с трагедией в Кракове.

«Потрясён трагическими событиями в Кракове, унесшими человеческие жизни», — написал он в сети Х.

Глава украинского МИД осудил это жестокое преступление.

«Украина солидарна с Польшей и польским народом в это трудное время. Мы разделяем их боль и поддерживаем наших польских друзей», — подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получает оперативную информацию о ситуации в Кракове от министра внутренних дел, и назвал стрельбу террористическим актом.

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