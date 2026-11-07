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Кровавый теракт в центре Кракова: есть ли среди пострадавших украинцы
По данным польской полиции, среди пострадавших в результате стрельбы в Кракове не было граждан Украины.
Украинцы не пострадали в результате кровавой стрельбы в центре польского Кракова, когда мужчина из автомобиля открыл беспорядочный огонь по случайным прохожим. На его счету 6 убитых и 12 раненых.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в комментарии для ТСН.ua.
Со ссылкой на информацию польской полиции в МИД отметили, что среди пострадавших в результате теракта в Кракове нет граждан Украины.
Стрельба произошла около 15:00 в субботу, 7 ноября, на Главной площади Кракова — одной из самых известных туристических площадей города.
Вечером стало известно, что число погибших возросло до шести человек, ещё 12 раненых находятся в больницах, где медики борются за их жизни.
Сам нападавший также был ранен во время перестрелки с правоохранителями. Его задержали и доставили в больницу.
Сибига выразил соболезнования
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования польскому народу в связи с трагедией в Кракове.
«Потрясён трагическими событиями в Кракове, унесшими человеческие жизни», — написал он в сети Х.
Глава украинского МИД осудил это жестокое преступление.
«Украина солидарна с Польшей и польским народом в это трудное время. Мы разделяем их боль и поддерживаем наших польских друзей», — подчеркнул Андрей Сибига.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получает оперативную информацию о ситуации в Кракове от министра внутренних дел, и назвал стрельбу террористическим актом.