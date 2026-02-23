Кровавый теракт во Львове: что известно о состоянии пострадавших

Теракт во Львове

После взрывов 22 февраля во Львове в больницах находятся 20 потерпевших. Трое из них в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в эфире «Утро.LIVE» Иван Зинкевич.

Что известно о пострадавших

Как сообщает Lviv Media, по состоянию на 23 февраля в медучреждениях Первого ТМО находятся 12 раненых в результате теракта, совершенного во Львове. В больнице святого Луки двое пациентов с травмами средней тяжести проходят лечение в хирургии, стабилизировали их. По данным прессслужбы, тяжелейшие пациенты — трое — находятся в отделении интенсивной терапии больницы святого Пантелеймона. Их состояние оценивают как тяжелое.

«Накануне пациентам были проведены сложные оперативные вмешательства в связи с минно-взрывными травмами, в частности, выполнена остановка массивных кровотечений и другие неотложные хирургические процедуры», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что еще 11 пострадавших лечатся дома под наблюдением медиков.

Напомним, 22 февраля во Львове произошли два взрыва. Их квалифицировали как теракт, на котором прослеживается русский след. Кровавое преступление унесло жизни 23-летней полицейской, еще около 24 человек — пострадали. Впоследствии правоохранители задержали предполагаемого организатора теракта. Это 33-летняя жительница Ровенщины, которая пошла на сотрудничество с РФ с целью денежной выгоды. Момент закладки взрывчатки попал на видео.