Обстрел Украины / © ТСН

В среду, 1 апреля 2026 года, Россия продолжает масштабную атаку на территорию Украины с использованием ударных беспилотников. После ночных обстрелов враг приступил к дневной волне запусков, целью которой стали объекты критической инфраструктуры в западных и центральных областях. По состоянию на середину дня известно о жертвах среди гражданских, масштабных пожарах и энергетическом коллапсе в нескольких районах.

ТСН.ua собрал все подробности дневной атаки.

Трагедия в Черкасской области: первые жертвы атаки

В Золотоношском районе Черкасской области российский беспилотник унес жизни четырех человек. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

«У нас четверо погибших в Золотоношском районе. Это произошло на открытой территории во время воздушной тревоги. Все обстоятельства выясняют правоохранители. Продолжаются следственные действия», — подчеркнул глава области.

Власти призывают граждан не игнорировать сирены, поскольку враг атакует не только инфраструктуру, но и открытые территории.

Взрывы на Буковине и во Львовской области: ПВО работает в усиленном режиме

Около 12:00 взрывы прогремели в Черновицкой области. Глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко подтвердил работу сил ПВО в Днестровском районе и Новоднестровске.

«Слава ПВО. Атака продолжается. Зафиксирована вторая вражеская цель. Новоднестровск — будьте в безопасных местах», — заявил Руслан Осипенко.

Почти одновременно громко стало на Львовщине, в частности, в Стрыйском районе. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил о большом количестве БпЛА, двигавшихся в направлении Стрыя, Сходницы, Дрогобыча и Моршина.

Блэкаут на Закарпатье и Прикарпатье

Целью дневной атаки стали и энергетические объекты. На Закарпатье зафиксировано попадание рядом с электроподстанцией в селе Липча Хустского района. Впоследствии стало известно еще об одном ударе — по подстанции в селе Майдан.

Враг нанес удар БпЛА по объектам критической инфраструктуры в пределах Хустского и Ужгородского районов. На местах работают специалисты профильных служб.

По предварительной информации, пострадал один человек. Он в госпитализации не нуждался и получил помощь на месте.

Дата публикации 14:54, 01.04.26

По словам журналиста и депутата Ужгородского горсовета Виталия Глаголы, из-за этого весь район близ Межгорья остался без электроэнергии.

Аналогичная ситуация в Ивано-Франковской области. Глава ОВА Светлана Онищук сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры. В Коломыйском районе обесточено около 11 тысяч абонентов. Полностью без света остались Снятинская, Заболотовская, Подгайчиковская и Матеевецкая громады.

Удар по Полтаве и Тернопольщине: раненые дети и пожары

В Полтавской громаде вражеский дрон упал на территории частного сектора. По данным главы Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича, повреждено хозяйственное здание. Число пострадавших возросло до четырех человек, среди которых есть ребенок.

Местные власти и экстренные службы работают на месте происшествия. Информация о последствиях атаки продолжает обновляться.

В Тернопольской области зафиксирован «прилет» по аграрному предприятию в Залещицкой громаде.

«Во время воздушной тревоги зафиксировано попадание вражеских БпЛА по одному из аграрных предприятий. В результате удара возник пожар», — сообщил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух.

Железнодорожный коллапс: «Укрзализныця» сообщает о задержках

Масштабная атака повлияла и на логистику. Большинство поездов задерживаются в пути из-за влияния боевых действий. Самые большие задержки фиксируются на международных рейсах. Поезд №119/120 Хелм — Днепр до сих пор не отправился, а рейсы из Киева в Хелм и Варшаву задерживаются на более 4 часов.

По данным мониторинговых каналов, в воздушном пространстве Украины все еще находятся десятки «Шахедов». Атака продолжается, жителей регионов просят оставаться в укрытиях.

Ночная атака на Украину — последние новости

В течение ночи и утром РФ атаковала Украину беспилотниками. Воздушные силы в своем отчете заявили, что оккупанты выпустили 339 дронов типа Shahed, Гербера, Италмас и БпЛА других типов. Силы ПВО уничтожили 298 вражеских целей, но произошли и попадания.

В ряде регионов, в частности в Луцке, Хмельницком, Житомире, Полтавщине, Сумщине, Харьковщине и Херсонской области, зафиксированы попадания, разрушения гражданской инфраструктуры, а также погибшие и раненые среди мирного населения.

Силы ПВО уничтожили большинство вражеских дронов, однако часть беспилотников достигла целей, что повлекло пожары и повреждения предприятий, жилых домов и объектов инфраструктуры.

Также во время массированной атаки российских ударных беспилотников один из пассажирских поездов ночью экстренно остановили в центральной Украине из-за угрозы с воздуха.

Пассажиров эвакуировали из вагонов, и они были вынуждены пережидать опасность под открытым небом, скрываясь от дронов, в том числе под вагонами.

По словам пассажирки, журналистки Татьяны Заец, ситуация была особенно сложной для детей, которых везли с лечения — они находились под дождем и в состоянии сильного стресса.

