Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Украина
115
1 мин

Кровавый удар по Харьковщине: возросло количество жертв и пострадавших, фото последствий

Жертвами российской атаки на Харьковскую область стали пять человек.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по Мерефе в Харьковской области

В Мерефе на Харьковщине возросло количество раненых из-за ракетного удара РФ. Погибли 5 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела погибли пять человек — мужчины в возрасте 50 и 63 года и женщины 74, 41 и 52 лет. Выражаются соболезнования родным и близким погибших.

«Пока известно о 18 пострадавших, однако люди продолжают обращаться в больницы», — пишет Синегубов.

Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, еще 12 получили взрывные травмы средней степени тяжести. У двух человек зафиксирована острая реакция на стресс. Сейчас всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в результате происшествия повреждено:

  • не менее 10 частных домовладений

  • 4 магазина

  • станцию техобслуживания

  • административное здание

  • 2 автомобиля и заведение питания.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.

Напомним, российские войска 4 мая нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, попав в гражданскую инфраструктуру. В результате атаки погибли три человека, еще по меньшей мере восемь получили ранения. Повреждены станция техобслуживания, частные и многоквартирные дома, магазины и автомобили. Экстренные службы находятся на месте.

