Кровавый удар по Харьковщине: возросло количество жертв и пострадавших, фото последствий
Жертвами российской атаки на Харьковскую область стали пять человек.
В Мерефе на Харьковщине возросло количество раненых из-за ракетного удара РФ. Погибли 5 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела погибли пять человек — мужчины в возрасте 50 и 63 года и женщины 74, 41 и 52 лет. Выражаются соболезнования родным и близким погибших.
«Пока известно о 18 пострадавших, однако люди продолжают обращаться в больницы», — пишет Синегубов.
Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, еще 12 получили взрывные травмы средней степени тяжести. У двух человек зафиксирована острая реакция на стресс. Сейчас всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Также в результате происшествия повреждено:
не менее 10 частных домовладений
4 магазина
станцию техобслуживания
административное здание
2 автомобиля и заведение питания.
На месте продолжаются работы по ликвидации последствий.
Напомним, российские войска 4 мая нанесли ракетный удар по Мерефе на Харьковщине, попав в гражданскую инфраструктуру. В результате атаки погибли три человека, еще по меньшей мере восемь получили ранения. Повреждены станция техобслуживания, частные и многоквартирные дома, магазины и автомобили. Экстренные службы находятся на месте.