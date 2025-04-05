Кровавый удар по Кривому Рогу: РФ забрала жизнь 7-летнего Радислава, его родители и 8-месячная сестричка ранены

Радиславу Яцко было всего семь лет / © из соцсетей

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В результате кровавого удара по Кривому Рогу погиб 7-летний Радислав. Его отец и бабушка находятся в больнице, а мама с 8-месячной сестрой тоже были ранены.

Об этом пишет местное издание «Свои. Кривой Рог».

В момент российского удара по Кривому Рогу семья ехала в авто. Радислав сидел за папой, весь удар пришелся на него.

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Радиславу было всего семь лет

У отца Радислава контузия, многочисленные ранения, поражения глаз. Бабушка тоже находится в больнице.

Восьмимесячную сестричку Аделину порезало обломками, а мама Анастасия также получила ранения, но они будут лечиться дома.

На площадку в Кривом Роге, где из-за атаки РФ 4 апреля погибли дети, местные жители с утра продолжают нести цветы и игрушки.

Поздно вечером в пятницу, 4 апреля, Россия нанесла циничный и кровавый ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета с кассетным боезарядом упала прямо посреди жилого микрорайона на детской площадке. По последним данным, погибли 19 человек, из них 9 детей. Еще шестеро детей остаются в больницах большинство из них в тяжелом состоянии