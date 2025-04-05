Кровавый удар по Кривому Рогу — все, что известно о страшном преступлении россиян

Место трагедии в Кривом Роге / © ТСН

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Поздно вечером в пятницу, 4 апреля, Россия нанесла циничный и кровавый ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета с кассетным боезарядом упала прямо посреди жилого микрорайона на детской площадке. По последним данным, погибли 19 человек, из них 9 детей.

Все, что известно о военном преступлении россиян, собрал ТСН.ua.

Что известно о погибших и раненых

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне убили 19 человек. 9 из них — дети. В Сети сообщили, что среди погибших — трехлетний мальчик Тимофейко, кадры реанимирования которого довели до слез всех украинцев.

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© Свои

Маленькому ангелу было 3,9 года.

© Свои

По словам Вилкула, еще 68 человек пострадали — от трехмесячного ребенка до пожилых людей. У трехмесячного мальчика резаные раны. 40 человек сейчас находятся в больницах. Из них двое детей 5-ти и 8 лет были доставлены в Днепр, в больницу им. Мечникова в крайне тяжелом состоянии.

Из пострадавших в больницах Кривого Рога 17 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей. Врачи борются за их жизнь и оказывают необходимую помощь.

Что говорят врачи

В комментарии журналистам медик одной из криворожских больниц рассказал, что в его заведении находятся 24 пациента. В тяжелом состоянии находится 15 пациентов, из них в тяжелом состоянии — трое. «Угроза для жизни сохраняется для двух женщин и одного мужчины — они в ренимации», — уточнил он.

«Всего доставили 38 человек. К сожалению, два ребенка погибли, мы не смогли их спасти. И один мужчина сразу погиб в операционной. Тяжелая черепно-мозговая травма», — говорит медик.

Еще четырех детей после оказания помощи перевели в детские больницы. Два ребенка — в Днепр и два ребенка — в местную детскую больницу. Их состояние очень тяжелое, говорит медик.

«Поражение обломками. Те дети, которые погибли, там соединена травма — тяжелая черепно-мозговая с ранением внутренних органов», — отметил Сергей.

РФ умышленно применила кассетный «Искандер», чтобы убить как можно больше людей

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу баллистической ракетой «Искандер-М» с кассетной боевой частью, рассчитанной специально, чтобы поразить большую площадь и убить больше людей.

«Эпицентрами попаданий стали детская площадка, кафе и двор жилого дома. Еще рядом школа. Били „Искандером-М“, который гарантирует попадание около 30-50 метров при отсутствии противоракетных комплексов. Это целенаправленный удар по гражданским. Это теракт», — добавил украинский военный журналист Богдан Мирошников.

Следующая атака через несколько часов — дронами.

Пока вчера вечером Кривой Рог приходил в себя от трагедии, россияне нанесли удар по городу еще и беспилотниками, сообщил глава РГА Евгений Ситниченко.

В результате атаки погибла женщина 56 лет. По словам главы Днепропетровской ОВА, она сгорела в своем собственном доме. Еще семь человек получили ранения.

Частично разрушен частный дом, поврежден еще один частный дом и 8 многоэтажек, 15 гаражей, 14 транспортных средств. Разбито имущество на промышленном предприятии, детская площадка и трамвайный путь.

Реакция президента и первой леди

Президент Владимир Зеленский, комментируя удар по его родному Кривому Рогу, подчеркнул, что все российские обещания о перемирии заканчиваются ракетами и дронами, бомбами или артиллерией.

По его словам, ракета ударила фактически по территории рядом с жилыми домами — в детскую площадку и обычные улицы.

«Это просто изверги, сволочь — все, кто может такое делать. Слова нормального об этих российских подонках нет», — возмущается президент.

Первая леди Елена Зеленская, комментируя трагедию, возмутилась вялой реакцией мира. По словам Зеленской, многие иностранцы считают, что в результате так называемых «переговоров» с РФ обстрелы Украины остановились.

«Что там в Украине? Уже тише? Мы слышали что-то о перемирии», — спрашивают где-то далеко от войны иностранцы. Мы тоже «что-то» слышали, конечно. Звуки тревоги. Приближение ракет и дронов. Крики и плач. Мы их слышим и сейчас», — отметила первая леди.

Циническая реакция США — Украину атаковала ракета, а не Россия

На кровавый удар по Кривому Рогу уже отреагировало международное сообщество. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что россияне явно не хотят никакого прекращения огня, не говоря уже о крепком мире. По ее словам, Москва без разбора убивает невинных мирных жителей — и мир должен принимать это во внимание, садясь за стол переговоров.

Британский посол Мартин Харрис в соцсети Х написал, что удар баллистической ракетой по Кривому Рогу показывает, что Кремль не намерен останавливать войну.

Ошеломлены жестоким нападением россиян на жилой квартал Кривого Рога в посольстве Японии. А министр иностранных дел Чехии Ян Липовский назвал это варварством. В то время как его коллега из Литвы Кястутис Будрис распространил сообщение Владимира Зеленского с фотографиями ракетного удара РФ и подписал: «Прекращение огня со стороны Путина».

Отреагировала на смертоносный обстрел Кривого Рога и американская сторона. Впрочем, в отличие от остальных международных реакций посол США Бриджит Бринк в своем сообщении не отмечает, кто виновник пятничной трагедии! Только называет количество раненых, а в конце добавляет — «Вот почему эта война должна завершиться».

Что говорит сама страна-агрессорка

РФ пытается прикрыть свое циничное преступление не менее циничной ложью о попадании «в место проведения совещания командиров соединений ВСУ с западными инструкторами».

Россияне нагло утверждают, что якобы погибли 85 украинских военных и иностранных офицеров и уничтожены 20 единиц автомобильной техники.

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

По мнению россиян, именно так выглядит совещание западных инструкторов — на детской площадке Кривого Рога.

В Кривом Роге снова объявлены дни траура

В Кривом Роге 7, 8 и 9 апреля будут объявлены дни траура по погибшим.

«Дети, семьи, старики… Удары баллистикой и шахедами по жилым кварталам и детским площадкам… Это не что иное, как массовое убийство мирного населения. Мы будем всегда помнить каждого погибшего. Это наша общая трагедия и боль», — отметил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вил.

Напомним, что ракетный удар произошел 4 апреля, когда Кривой Рог находился в трауре по жертвам предыдущего вражеского ракетного удара (2 апреля), унесшего жизни 4 человек.

Дата публикации 09:29, 05.04.25 Количество просмотров 31 Вживую из Кривого Рога после трагедии! Там 19 погибших и более 60 раненых!