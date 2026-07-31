Кровавый удар по Криворожскому району: сколько людей в больницах и что с детьми

Последствия атаки на Криворожский район

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В результате вражеского ракетного удара по Криворожскому району четверо пострадавших до сих пор находятся под наблюдением врачей. Их состояние остается средней тяжести.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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После российской ракетной атаки на Криворожье в больницах остаются четверо пострадавших. По оценкам медиков, их состояние — средней тяжести.

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В то же время двоих детей в возрасте шести и 15 лет уже выписали из медучреждения. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Напомним, накануне российская ракета полностью уничтожила дом многодетной семьи Вороновых в селе Радушное Криворожского района. Во время удара погибли родители Артем и Елена, семеро их младших детей от 6 до 17 лет и полуторагодовалый внук. В живых остался только находящийся за рубежом старший сын Матвей и еще двое взрослых детей, среди которых военнослужащий Даниил.

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