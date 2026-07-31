ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

Кровавый удар по Криворожскому району: сколько людей в больницах и что с детьми

Четверо жителей Криворожья лечатся в стационаре после ракетного удара.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Последствия атаки на Криворожский район

Последствия атаки на Криворожский район

В результате вражеского ракетного удара по Криворожскому району четверо пострадавших до сих пор находятся под наблюдением врачей. Их состояние остается средней тяжести.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

После российской ракетной атаки на Криворожье в больницах остаются четверо пострадавших. По оценкам медиков, их состояние — средней тяжести.

В то же время двоих детей в возрасте шести и 15 лет уже выписали из медучреждения. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Напомним, накануне российская ракета полностью уничтожила дом многодетной семьи Вороновых в селе Радушное Криворожского района. Во время удара погибли родители Артем и Елена, семеро их младших детей от 6 до 17 лет и полуторагодовалый внук. В живых остался только находящийся за рубежом старший сын Матвей и еще двое взрослых детей, среди которых военнослужащий Даниил.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
33
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie