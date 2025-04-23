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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Кровавый удар по Марганцу: количество пострадавших снова возросло

До 54 человек увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки по Марганцу на Днепропетровщине.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Марганцу

Удар по Марганцу

Снова увеличилось количество жертв в результате кровавого удара по городу Марганец на Днепропетовщине, который произошел сегодня утром.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, до 54 увеличилось количество пострадавших в результате утренней атаки. Четверо — в тяжелом состоянии. 31 пациент все еще находится в больнице. Остальные лечатся амбулаторно. Количество погибших без изменений — девять человек.

Остальные удары РФ по региону

После этой трагедии враг продолжил бить по Никопольщине. РФ наносила удары с тяжелой артиллерии и fpv-дронами. Удары пришлись на райцентр, Марганецкую и Покровскую громады. Не обошлось без пострадавших.

В Синельниковском районе от обстрелов противника ранений получила 72-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь.

Напомним, что сегодня, 23 апреля, Россия ударила дроном по автобусу с работниками предприятия в Марганце. В результате атаки погибли 9 человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
1021
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