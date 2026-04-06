Кровавый удар по многоэтажке в Одессе: поиски завершены — какое количество погибших и раненых
В Одессе во время массированного удара беспилотников погибли три местных жителя.
В Одессе завершились поисково-спасательные работы после российского удара по многоэтажке. Погибли три человека, в том числе один ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«В результате обстрелов погибли три человека, среди них один ребенок. Еще 17 человек пострадали», — сообщили спасатели.
Кроме того, чрезвычайникам удалось спасти семь человек. В частности, одного ребенка.
Атака на Одессу
В ночь на 6 апреля в Одессе произошли мощные взрывы. Областной центр атаковали десятки беспилотников. Один дрон попал прямо в многоэтажку: произошли серьезные разрушения с третьего по пятый этаж.
Стало известно, что в Киевском районе города россияне убили 30-летнюю женщину и ее 2-летнего ребенка. Отец чудом остался жив — за мгновение до взрыва он вышел к автомобилю, получил ранения во время самого «прилета».