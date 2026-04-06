Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
582
1 мин

Кровавый удар по многоэтажке в Одессе: поиски завершены — какое количество погибших и раненых

В Одессе во время массированного удара беспилотников погибли три местных жителя.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Удар по Одессе 6 апреля

Удар по Одессе 6 апреля / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В Одессе завершились поисково-спасательные работы после российского удара по многоэтажке. Погибли три человека, в том числе один ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«В результате обстрелов погибли три человека, среди них один ребенок. Еще 17 человек пострадали», — сообщили спасатели.

Кроме того, чрезвычайникам удалось спасти семь человек. В частности, одного ребенка.

Кровавый удар по многоэтажке в Одессе 6 апреля. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Атака на Одессу

В ночь на 6 апреля в Одессе произошли мощные взрывы. Областной центр атаковали десятки беспилотников. Один дрон попал прямо в многоэтажку: произошли серьезные разрушения с третьего по пятый этаж.

Стало известно, что в Киевском районе города россияне убили 30-летнюю женщину и ее 2-летнего ребенка. Отец чудом остался жив — за мгновение до взрыва он вышел к автомобилю, получил ранения во время самого «прилета».

