Кровавый удар по пригороду Харькова: ракета попала в магазин, есть погибшие и раненые дети (фото)

Последствия удара по пригороду Харькова / © cyberguerrilla.org

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Вечером 11 октября российская армия нанесла ракетный удар по пригороду Харькова, поразив здание продовольственного магазина. В результате атаки погибли три человека, ещё 20 получили ранения, в том числе двое детей.

Об этомсообщилглава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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«Три человека погибли. Семь получили ранения, в том числе один ребенок», — сообщил глава ОГА в первом сообщении о последствиях удара.

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Впоследствии число пострадавших возросло до девяти человек, в том числе двое детей. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте попадания вспыхнул пожар, горят пять автомобилей.

К ликвидации последствий атаки привлечены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и бригады скорой медицинской помощи.

«Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — подчеркнул Синегубов.

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© Харьковская ОДА

Впоследствии Олег Синегубов уточнил, что число пострадавших возросло до 20.

«Среди пострадавших — 13-летняя девочка, у которой развилась острая реакция на стресс, и 8-летняя девочка, которую медики госпитализировали с ранением после взрыва», — написал он.

© Харьковская ОДА



В результате вражеского удара были повреждены здание продовольственного магазина, 5 автомобилей, 2 многоквартирных дома и 1 частный дом.

«Пожар в конструктивных элементах здания магазина и автомобилях площадью 300 кв. м локализован», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска сегодня вечером нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове. Атака на энергетическую инфраструктуру произошла во время объявленного Трампом «перемирия».

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