Удар по Прилукам 7.10.2026

Реклама

Число погибших в результате российского удара по Прилукам на Черниговщине возросло до 18 человек, среди которых четверо детей.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Реклама

Еще 55 человек пострадали, в том числе семь детей.

Реклама

Ликвидация последствий атаки продолжается. Спасатели разбирают разрушенные конструкции и обследуют завалы. На месте работают все экстренные службы.

Кровавый удар РФ по Прилукам: последние новости

Напомним, что сегодня, 7 октября, Прилуки в Черниговской области оказались под российским ударом. На город летели крылатые ракеты.

ТСН.ua собрал все, что известно о российской атаке на Прилуки и ее последствиях.

В частности, во время российского ракетного удара по Прилукам погибли недавно вернувшийся с фронта бывший полицейский и его теща.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров