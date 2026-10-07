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Кровавый удар по Прилукам: количество погибших снова возросло, среди них — 4 детей (фото, видео)
В результате вражеского удара по Прилукам Черниговской области погибли 18 человек, среди которых четверо детей.
Число погибших в результате российского удара по Прилукам на Черниговщине возросло до 18 человек, среди которых четверо детей.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Еще 55 человек пострадали, в том числе семь детей.
Ликвидация последствий атаки продолжается. Спасатели разбирают разрушенные конструкции и обследуют завалы. На месте работают все экстренные службы.
Кровавый удар РФ по Прилукам: последние новости
Напомним, что сегодня, 7 октября, Прилуки в Черниговской области оказались под российским ударом. На город летели крылатые ракеты.
ТСН.ua собрал все, что известно о российской атаке на Прилуки и ее последствиях.
В частности, во время российского ракетного удара по Прилукам погибли недавно вернувшийся с фронта бывший полицейский и его теща.