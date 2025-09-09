- Дата публикации
Кровавый удар по селу, где людям выдавали пенсию: МВД о ситуации в Яровой (фото)
В Яровой полиция идентифицирует жертв, несмотря на угрозу повторных атак.
На месте жестокого авиаудара по селе Яровая Донецкой области, где оккупанты сбросили авиабомбу на людей, которые получали пенсии, продолжаются фиксация преступления, идентификация погибших и эвакуация гражданских.
Об этом сообщил министр иностранных дел Игорь Клименко.
По состоянию на данный момент известно о 23 погибших и 18 раненых.
На месте работают полицейские и спасатели. Несмотря на угрозу повторного удара, сотрудники ГСЧС потушили пожар, следователи зафиксировали последствия и доставили тела погибших для экспертизы.
Для идентификации жертв авиаудара по Яровой была задействована мобильная ДНК-лаборатория ANDE. Работает штаб полиции по обращениям родных.
Правоохранители и спасатели помогают транспортировать раненых с мобильных стабпунктов в больницы. После удара полиция получила обращение по эвакуации жителей Яровой. «Белые ангелы» уже вывезли 8 человек, среди них и 7-летняя девочка. Всего сегодня из этого района эвакуированы 22 человека.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о российском ударе авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. РФ нанесла удар в тот момент, когда людям выдавали пенсии.
Европейские дипломаты отреагировали на атаку авиабомбой, которая убила по меньшей мере 23 человека.