Кровавый удар по селу, где людям выдавали пенсию: МВД о ситуации в Яровой (фото)

ДНК-лаборатория и «Белые ангелы»: как МВД работает на месте трагедии в Яровой / © МВС

На месте жестокого авиаудара по селе Яровая Донецкой области, где оккупанты сбросили авиабомбу на людей, которые получали пенсии, продолжаются фиксация преступления, идентификация погибших и эвакуация гражданских.

Об этом сообщил министр иностранных дел Игорь Клименко.

По состоянию на данный момент известно о 23 погибших и 18 раненых.

На месте работают полицейские и спасатели. Несмотря на угрозу повторного удара, сотрудники ГСЧС потушили пожар, следователи зафиксировали последствия и доставили тела погибших для экспертизы.

Для идентификации жертв авиаудара по Яровой была задействована мобильная ДНК-лаборатория ANDE. Работает штаб полиции по обращениям родных.

Правоохранители и спасатели помогают транспортировать раненых с мобильных стабпунктов в больницы. После удара полиция получила обращение по эвакуации жителей Яровой. «Белые ангелы» уже вывезли 8 человек, среди них и 7-летняя девочка. Всего сегодня из этого района эвакуированы 22 человека.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о российском ударе авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. РФ нанесла удар в тот момент, когда людям выдавали пенсии.

Европейские дипломаты отреагировали на атаку авиабомбой, которая убила по меньшей мере 23 человека.