Кровавый удар по Сумам: аналитики France 24 назвали циничную цель Путина

Удар РФ по Сумам 13 апреля. / © Associated Press

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Ужасный ракетный удар России по Сумам в Вербное воскресенье привлек внимание к этому северному украинскому региону. Эксперты говорят, что наступление на Сумы - растянуть оборонные линии Украины и создать образ прогресса России на фронте - даже тогда, когда война на востоке зашла в тупик.

Об этом сообщает France 24.

РФ нацелилась на Сумы

"Ежедневно в Сумах мы видели несколько сотен людей, которые прибывали в город в поисках убежища. Они спасались от постоянных атак беспилотников и артиллерийских снарядов, ставших повседневным явлением для крестьян, живущих вблизи границы", – рассказал корреспондент Джеймс Андре.

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Эскалация началась после того, как Россия вернула контроль над участком в Курской области, оттесняя украинские силы и "перенося импульс в Украину". Сумы – главный город на их пути, - отмечает французское издание.

Директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев назвал удар РФ по центру Сум "оппортунистическим преступлением", ставшим возможным из-за близости к границе.

"Двойные удары посылают сигнал о том, что Путину все равно и что Трампу нужно пойти на еще больше уступок российской стороне. Они показывают, что Путин уверен, что еще много украинских территорий, которые нужно увлечь, и еще много жизней, чтобы унести, прежде чем он захочет сесть за стол переговоров", - подчеркнул Залмаев.

Зачем Кремлевые Сумы

Во время визита в Курск Путин поручил военным создать буферную зону вдоль границы. Французский генерал в отставке Жером Пеллистранди говорит, что пока рано говорить, хотят ли россияне захватить часть Сумской области или создать буферную зону на границе.

"В любом случае россияне не упустят тактическую возможность захватить территорию и разрушить оборону Украины", - подчеркнул он.

В начале года Москва не контролировала ни одну часть Сумщины. По состоянию на апрель – уже около 95 км. Эксперты говорят, что скорость, с которой Россия отразила Курск, была достаточно неожиданной. Более того, россияне все еще продвигаются вперед.

В свою очередь, украинская армия лучше оснащена, чем осенью. ВСУ также создали более крепкую оборону, “хотя это обязательно означает, что они в основном отказались от надежды отвоевать утраченную территорию – по крайней мере, военным путем”.

"Между тем, с российской стороны промышленность вооружений в самом разгаре, и они начали новый набор кадров. И все же они все еще не могут обеспечить решающий прорыв… Это проблема для Путина, которому не будет многого показать на ежегодном параде ко Дню Победы 9 мая", - добавил генерал.

По мнению аналитиков, Москва пытается показать преимущество на фронте, чтобы склонить администрацию Трампа к уступкам.

"Мы точно можем сказать, что эта война - это не только боевые действия, но и представление о том, кто имеет преимущество - как внутри страны, так и за рубежом. Особенно это касается Соединенных Штатов, которые собираются играть важную роль в любых переговорах. на уступки. И, похоже, американцы вполне могут слушать", - отмечает Пеллистранди.

Послание Путина

Самая смертоносная атака России в этом году, удары по Сумам, высмеяла попытки Вашингтона обеспечить прекращение огня в Украине, не говоря уже о долговременном мирном соглашении, которое президент Дональд Трамп хвастался, что достигнет за несколько дней.

Нападение в Вербное воскресенье произошло через два дня после того, как Путин принял специального представителя Трампа Стива Виткоффа для переговоров, которые Кремль назвал "чрезвычайно полезными и очень эффективными". Это произошло на следующий день после того, как президент США заявил журналистам, что переговоры между Россией и Украиной "идут хорошо".

Питер Залмаев, директор Евразийской демократической инициативы, говорил об "оппортунистическом преступлении", которому способствовала близость города к границе, из-за чего у украинского ПВО не было времени для реагирования.

Двойные удары "посылают сигнал о том, что Путину безразлично и он обязан не соблюдать соглашение, и что Трампу нужно пойти на еще больший уступок российской стороне", - сказал Залмаев.

"Они показывают, что Путин уверен, что еще много украинских территорий, которые нужно захватить, и еще много жизней, чтобы унести, прежде чем он захочет сесть за стол переговоров", - подчеркнул он.

Напомним, CNN сообщило, что США не подпишут заявление G7 с осуждением баллистического удара по Сумам.

Дата публикации 14:09, 15.04.25 Количество просмотров 25 Артюх уволен из-за скандала о награждении воинов во время атаки Искадеров