- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1510
- Время на прочтение
- 1 мин
Кровавый удар по Сумам: количество погибших и пострадавших снова возросло
По информации ГСЧС, в результате российского удара погибли 34 человека.
В Сумах снова возросло количество жертв от кровавого ракетного удара по центру города .
Об этом передает ГСЧС Украины.
Так, по состоянию на 18:00 известно, что погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.
Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о циничном преступлении РФ в Сумах.
Ранее в Сумской ОВА опубликовали жуткие кадры с места ракетных ударов .