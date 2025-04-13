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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Кровавый удар по Сумам: количество погибших и пострадавших снова возросло

По информации ГСЧС, в результате российского удара погибли 34 человека.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Сумам

Удар по Сумам

В Сумах снова возросло количество жертв от кровавого ракетного удара по центру города .

Об этом передает ГСЧС Украины.

Так, по состоянию на 18:00 известно, что погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о циничном преступлении РФ в Сумах.

Ранее в Сумской ОВА опубликовали жуткие кадры с места ракетных ударов .

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