Кровавый удар по Сумам с более чем 30 погибшими: что известно об атаке РФ на Вербное воскресенье

Удар по Сумам

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Сегодня, 13 апреля, в Вербное воскресенье РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы как раз тогда, когда люди выходили из церкви с ветками вербы. В результате атаки, по последним данным, погибли 32 человека, в том числе двое детей.

ТСН.ua собрал все, что известно о циничном преступлении РФ и выяснял, может ли быть в этом частичная вина местных властей.

Главная информация об ударе по Сумам

Враг нанес удар по центру города Сумы двумя баллистическими ракетами.

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В результате ракетной атаки, по последним данным, погибли 32 человека, в том числе два ребенка.

Еще 84 человека пострадали, из них 10 детей.

Трупы посреди улицы и горящие автомобили

В Сумской ОВА опубликовали жуткие кадры с места ракетных ударов.

Дата публикации 11:39, 13.04.25 Количество просмотров 477 Обстрел Сум: в ОВА показали видео

На видео видны раненые гражданские. Люди пытаются помочь друг другу.

Также ГСЧС, местные власти и Владимир Зеленский опубликовали жуткие фото, сделанные сразу после трагедии.

© Сумская областная прокуратура

© ГСЧС Украины

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что под обстрелом была обычная городская улица: дома, образовательные учреждения, машины.

«Только сволочь так может поступать. Унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают», — отметил Зеленский.

Глава государства призвал Европу, США и весь мир отреагировать на террористический акт РФ.

Реакция международного сообщества

Президент Франции Эмманюэль Макрон одним из первых отреагировал на российский ракетный удар по мирному населению города Сумы.

Всем известно, что только Россия хотела этой войны. Сегодня очевидно, что только Россия избирает ее продолжать. Вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа», — заявил он.

Другие лидеры европейских стран также выразили соболезнования жертвам трагедии и возмущения действиями Кремля. Подборку заявлений европейских политиков собрал ТСН.ua.

Удар произошел сразу после объятий Уиткоффа с Путиным

Отметим, что удар по Сумам произошел после состоявшейся вчера в Санкт-Петербурге встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным.

© Associated Press

В свою очередь спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что сегодняшняя атака российских войск на гражданские цели в Сумах в Вербное воскресенье «переходит любой предел приличия».

Что поразили оккупанты

По официальной информации, враг целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру. В частности, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что центром российского ракетного удара по Сумам 13 апреля стало помещение регионального Центра защиты прав человека.

Какой ракетой ударила РФ

Россия ударила по городу Сумы двумя баллистическими ракетами типа «Искандер-М"/KN-23. Об этом заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, удар нанесли расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад вооруженных сил страны-агрессора.

При чем здесь местные власти

Городской голова Конотопа на Сумщине Артем Семенихин эмоционально обратился к главе Сумской ОВА Владимиру Артюху и руководителю СБУ в Сумской области Олегу Красношапке. Он призвал чиновников уйти в отставку.

«Обращаюсь к председателю Сумской области Артюху. Чуч**о, если ты до 18:00 не станешь на колени, не извинишься перед людьми и не сложишь свои полномочия. Если Красношапка, который также в теме, ничего не противодействовал этому. Если вы не сложите свои полномочия. Ракеты по Сумам прилетают. Просто так прилетают? В 18:00 я расскажу, что произошло, скот**а. Сколько нам будут таких назначать», — эмоционально заявил Семенихин, назвав Артюха «мра*ю».

Дата публикации 14:11, 13.04.25 Количество просмотров 945 Мэр Конотопа Семенихин сделал резкое заявление об обстреле Сум

На момент публикации новости Конотопский мэр не назвал причину, в чем он видит вину должностных лиц.

Нардепка Марьяна Безуглая обвинила в ударе военное командование, якобы собравшее бойцов награждения.

«Россия обстреляла центр Сум на Вербное воскресенье. Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТРО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построение. Не стройте, не делайте „награждения и построения“. Чтобы был проклят ваш совок и вы с ним. СБУ: снова утечка информации», — заявила Безугла.

После этих заявлений глава ОП Андрей Ермак призвал политиков «не пиариться на трагедии».

Экономист и блогер Сергей Марченко также подверг критике заявление Безуглой. По его мнению, депутат делает на трагедии политический пиар, мол «генералы не так руководят армией и в городе сосредоточены военные, по которым бьют оккупанты».

«Украинские власти и военные говорят об ударе российскими Искандерами по гражданским. Показывают разбитый троллейбус и кучу тел гражданских возле него. И только российские пропагандисты и депутат Верховной Рады Безугла говорят, что это был удар по „военным НАТО“, — пишет Марченко.