Кровавый удар по Тернополю: что известно об отце и сыне, которых убила Россия

Траур / © Pexels

Ракетная атака РФ по Тернополю унесла жизни Виталия Долиняка и его маленького сына Давида. Жена погибшего Татьяна и еще двое их детей - Екатерина и Анна - находятся в больнице.

Об этом сообщают знакомые семьи в Facebook.

«Навыки вместе…….Не можем поверить, что вас уже нет. Как сильно ты любил своих девочек, а как сильно ты любил своего мальчика… Сегодня мне трудно было увидеть глаза твоей мамы и глаза твоей бабушки… Но я не смог взглянуть в глаза твоим девочкам и твоей жене Тане, потому что они не знают, что вас уже нет…», — написал Иван Руда.

Виталий и Давид Долиняки

О трагедии в семье рассказала также Наталья Орищак – педагог сестричек Кати и Ани, которые учатся в «Киношколе». Вчера, 19 ноября, они потеряли папу и своего младшего братца.

«Счастье оказалось таким хрупким. Еще несколько часов назад это была счастливая семья: молодые, влюбленные, трудолюбивые родители и трое волшебных детей. Жизнь, планы, мечты… все, что они строили, уничтожено мгновенно бесчеловечной жестокостью. Я до сих пор не могу в это поверить. Не могу постичь масштаб боли, накрывшей их семью. Две нежные принцессы, для которых отец был целой любящей вселенной… остались без папы… Жена Таня… Нет слов, которые могли бы описать ее вселенскую потерю», — отметила она.

Виталий Долиняк, которого убила Россия в Тернополе, и его жена с двумя детьми

Виталий и Давид Долиняки, погибшие в Тернополе, еще двое детей находятся в больнице

Как стало известно, Виталий активно занимался волонтерской деятельностью. В частности, на своей фирме TurboWest он ремонтировал машины для военных.

Виталий Долиняк, погибший во время обстрела Тернополя 19 ноября

Напомним, во время атаки в Тернополь 19 ноября погиб 17-летний студент Руслан Бобик.

«Он навсегда останется в памяти всех, кто знал его, спокойным, доброжелательным и искренним парнем. Светлая и вечная память Руслану», - сообщили в учебном заведении ВСП «Тернопольский профессиональный колледж ТНТУ им. И.Пулюя».