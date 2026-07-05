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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
437
Время на прочтение
1 мин

Кровавый удар РФ по Запорожью: погиб полицейской, количество раненых возросло — новые детали (фото)

Оккупанты ударили по городу двумя ФАБ-500: одна из авиабомб попала рядом с многоэтажкой.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
1 комментарий
Удар РФ по Запорожью

Удар РФ по Запорожью / © Национальная полиция Украины

Вечером воскресенья, 5 июля, Россия нанесла удар по Запорожью. Возросло количество жертв: девять человек получили ранения, среди них — полицейский, умерший во время реанимационных мероприятий.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Оккупанты ударили по городу двумя ФАБ-500 из УМПК. Одна из авиабомб попала рядом с многоэтажкой.

В полиции рассказали, что правоохранители выполняли служебные обязанности, когда произошла атака. В результате обстрела двое сотрудников полиции получили тяжелые ранения. Один из них скончался во время реанимационных мероприятий.

Также ранены еще семь гражданских граждан. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, россияне нанесли авиаудар по частному сектору. Пострадал 15-летний ребенок. От попадания произошло возгорание дома. Пожар тушили спасатели.

/ © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

/ © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

/ © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

/ © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

/ © Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Атака РФ по Запорожью — что известно

Напомним, в Запорожье в воскресенье, 5 июля, раздались взрывы. Власти сообщили, что был поврежден многоэтажный жилой дом, а среди пострадавших оказались двое сотрудников полиции.

Накануне кафиры нанесли по меньшей мере пять ударов по Запорожью. Из-за атаки была разрушена часть многоэтажного дома, повреждены объекты критической инфраструктуры, автостоянка и припаркованные автомобили.

Комментарии (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
21:47, 2026.07.05
Учитывая то что творит мусорня по отношению к мирным жителям, какую охоту на них ведёт и как бусифицирует вместе с выр*дками из ТЦК, то погибшего мусора не...
Дата публикации
Количество просмотров
437
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