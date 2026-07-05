Удар РФ по Запорожью / © Национальная полиция Украины

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Вечером воскресенья, 5 июля, Россия нанесла удар по Запорожью. Возросло количество жертв: девять человек получили ранения, среди них — полицейский, умерший во время реанимационных мероприятий.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Оккупанты ударили по городу двумя ФАБ-500 из УМПК. Одна из авиабомб попала рядом с многоэтажкой.

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В полиции рассказали, что правоохранители выполняли служебные обязанности, когда произошла атака. В результате обстрела двое сотрудников полиции получили тяжелые ранения. Один из них скончался во время реанимационных мероприятий.

Также ранены еще семь гражданских граждан. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, россияне нанесли авиаудар по частному сектору. Пострадал 15-летний ребенок. От попадания произошло возгорание дома. Пожар тушили спасатели.

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Атака РФ по Запорожью — что известно

Напомним, в Запорожье в воскресенье, 5 июля, раздались взрывы. Власти сообщили, что был поврежден многоэтажный жилой дом, а среди пострадавших оказались двое сотрудников полиции.

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Накануне кафиры нанесли по меньшей мере пять ударов по Запорожью. Из-за атаки была разрушена часть многоэтажного дома, повреждены объекты критической инфраструктуры, автостоянка и припаркованные автомобили.

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