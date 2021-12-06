Кровоизлияние и обломки по всему телу: в Днепре медики чудом спасли раненого на Донбассе бойца

Кровоизлияние и обломки по всему телу: в Днепре медики чудом спасли раненого на Донбассе бойца

Рядом с ним взорвался боевой снаряд.

В Днепре медики спасли раненого в Донецкой области украинского военного. Возле него разорвался снаряд, мужчина получил десятки осколочных ранений.

Об этом на своей странице в соцсети написал гендиректор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Ранения младший сержант Валерий получил в поселке Красногоровка Донецкой области. Рядом с ним взорвался боевой снаряд. В результате чего он получил множественные осколочные ранения — самая крупная часть боеприпаса вызвала внутричерепное кровоизлияние.

"На кусочки разбита левая бедренная кость, травматический шок тяжелой степени. Трепанация. Операция на мозге длилась более двух часов. Самая тонкая грань непредсказуемости между жизнью и смертью. Сегодня Валерий по пальцам и мычаниям отвечает на вопросы врача. Состояние: уже переводим из реанимации в нейрохирургию в надежде сохранить как жизнь, так и человеческое общение, физические данные. Впереди большой путь восстановления", – отметил Сергей Рыженко.

Напомним, что украинская армия надежно защищает государство и готова к любому развитию ситуации безопасности на фронте.

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