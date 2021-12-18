Кровью "вырывают страницы" из Красной книги: в Житомирской области браконьеры убили беременную самку лося

Злоумышленники застрелили редкое животное, которое к тому же вынашивало малыша.

В Житомирской области браконьеры убили краснокнижное животное. От рук злоумышленников погибла беременная самка лося.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Полесского округа, об убийстве животного инспекторов в ночь на 16 декабря сообщили работники егерской службы "Хантер", расположенной на территории Коростышевского района.

На место происшествия прибыли полицейские и ветеринары. Во время вскрытия в животного обнаружили огнестрельное ранение, которое и привело к гибели. Также выяснилось, что самка лося была беременна.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота).

Сейчас полиция пытается установить лицо, совершившее преступление.

Напомним, в Украине запрещено охотиться на лося – животное занесено в Красную книгу.

За незаконную охоту или травмирование животных, занесенных в Красную книгу Украины, предусмотрено штраф — 195 тыс. грн. За убитого лося европейского нарушитель должен возместить 130 тыс. грн., а поскольку животное было беременным, это еще 50% от суммы на соответствующий вид животного, то есть 65 тыс. грн.

"Лось очень доверчивое животное обычно очень близко подпускает человека, за что и расплачивается смертью. Браконьеры буквально с кровью "вырывают страницы" из Красной книги Украины, уничтожая редких животных", — отметили инспекторы по охране окружающей природной среды.

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