Кроют огнем всю линию фронта: оккупанты активизировались на Запорожском направлении

Враг использует тактику авдеевских событий в Запорожском направлении. Оккупанты активизировались и кроют огнем всю линию фронта.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал спикер "Легиона Свободы" Константин Денисов.

"У россиян есть преимущество в артерии и авиации. Пользуясь этим, враг постоянно накрывает огнем всю линию фронта, используя бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп. На Запорожском направлении оккупанты пытаются использовать тактику авдеевских событий. Заходят, пытаются зацепиться малыми пехотными оборудовать огневую точку.Враг пытается продвигаться, хотя не всегда с успехом.Недавно на участке "Легиона Свободы" россияне заняли одно здание, но через несколько минут туда прилетела их мина, и они все 200-е. То есть их дружеский огонь никто не отменял", – отметил Денисов.

Также представитель рассказал об активном использовании оккупантами на Запорожском направлении танков и бронированной техники.

"Танки и другая бронированная техника используется захватчиками для продавливания и выдавливания наших ребят с занимаемых позиций", – подчеркнул Денисов.

Напомним, что ВСУ уничтожили еще два вражеских бомбардировщика Су-34.

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