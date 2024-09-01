Круглосуточная работа ТЦК: адвокат рассказала, чем занимаются работники военкоматов

Решение о круглосуточной работе ТЦК было принято на Кабмине 9 февраля 2024 года.

ТЦК и СП работают круглосуточно, в частности, к их обязанностям добавились рассмотрение и наложение административных правонарушений, проведение медицинских осмотров и учет призывников.

Об этом рассказала в эфире КИЕВ24 адвокат Мария Полищук.

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Она отметила, что этот вопрос был принят в Кабмине еще 09.02.2024. Постановлением 147 внесены изменения в положение о ТЦК и СП. Добавили три пункта, согласно которым ТЦК работает круглосуточно.

"Первый пункт касается рассмотрения административных правонарушений и наложения административных взысканий. Второй пункт – это проведение медицинских обследований и психологического тестирования. И третий пункт – наведение персонально-качественного осмотра военнообязанных призывников и учета транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ", — рассказала она.

Напомним, в Минобороны ответили, могут ли ТЦК забрать водительское удостоверение у военнообязанного.

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