Круглосуточная работа ТЦК: могут ли к призывникам прийти ночью и что делать в этом случае

ТЦК теперь будут работать 24/7, потому что так решили власти. Но шокирован не только общество. Представители ТЦК ожидают разъяснения от правительства относительно своих полномочий. Тем временем ДБР разоблачает военкомов-коррупционеров, а пограничники ловят очередных беглецов-уклончан.

О круглосуточной работе ТЦК и деталях громких дел — ТСН.ua

ТЦК о работе 24/7

Недавно общество всколыхнуло решение правительства о расширении полномочий ТЦК. Напомню, что Кабмин разрешил военным выполнять свои обязанности 24/7. То есть рассматривать дела об административных правонарушениях и штрафовать; организовывать ВЛК военнообязанных; вести учет военнообязанных и учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ во время мобилизации и военное время — теперь можно круглосуточно.

Тогда советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, для чего правительство приняло такое решение, "чтобы избавиться от разрыва с событиями на фронте". По его словам, нововведение касается кадровых изменений, происходящих в ТЦК, и регламента и тайминга работы. Вот что сказал Подоляк: "На мой взгляд, Кабмин идет навстречу ТЦК — чтобы они работали не с 9 до 18 дня, потому что у войны нет перерыва на обед. Чтобы избавиться от этого разрыва, что кто-то работает в определенное время, а на фронте — 24 на 7. И чтобы была правильно построена логистика подготовки людей, нужно, чтобы ТЦК работали иначе".

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После того, как Кабмин разрешил ТЦК во время военного времени работать круглосуточно, источники ТСН.ua в военкоматах рассказали, что на самом деле они еще не получили дополнительных разъяснений относительно того, что именно они должны делать, например, в комендантский час и ночью. Более того, оказывается, что ТЦК и так должны были работать 24/7. Об этом сообщили ТСН.ua в одном из ТЦК.

"Например, если говорить о ВЛК, то она не проходит на базе ТЦК. Что касается нашей работы, то еще с 2014 года все военнослужащие Украины переведены на особый режим службы, то есть 24/7. А во время действия военного положения – тем более" , – рассказали в сообщении.

Тем временем некоторые украинцы расценили такое разрешение как то, что якобы работники ТЦК могут ходить ночью по домам или задерживать нарушителей комендантского часа. По словам представителя военкомата, они откровенно не понимают, что именно имело в виду правительство, разрешив ТЦК работать круглосуточно. В военкоматах признаются, что ждут более детального разъяснения того, что они должны делать ночью. К этому в ТЦК добавили, что не преследуют цель заниматься теми, кто, например, нарушает комендантский час.

"Этот вопрос полиции", — уточняют в ТЦК.

Представители ТЦК пришли ночью – открывай?

Но что делать, если представители ТЦК появятся у вас на пороге? По мнению адвоката Ростислава Кравца, принципиальных изменений из-за разрешения для ТЦК работать круглосуточно не произойдет.

"Я считаю, что это сделано для того, чтобы была возможность привлекать гражданских лиц к круглосуточной работе. Если же так случится, что представители ТЦК пришли к человеку домой, то есть право не открывать двери. Без определения следственного судьи о допуске этих лиц к этому жилого помещения или домовладения лицо имеет право никого не пускать. Если речь идет о дворе, то без согласия владельца тоже не имеют права зайти на него. Попадание без согласия является незаконным проникновением".

Строили имение вместо службы

А вот некоторые представители ТЦК работали 24/7, точнее работали за них, а если еще точнее строили для них шикарные поместья. Однако работают не только военными, но и ДБР. Теперь эксвоенкому Ужгородского ТЦК, заставлявшему солдат строить ему частное имение, грозит до 12 лет тюрьмы.

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По приказу должностного лица на строительстве постоянно работали 5 солдат в период с января по август 2023 года. И все это – вместо службы. Еще один подчиненный по согласованию с руководителем занимался предпринимательской деятельностью. Несмотря на это все военные получали материальное обеспечение от государства — им выплатили более 500 тыс. грн. Фигурант был уволен с занимаемой должности, составлен админпротокол о коррупции, сейчас решается вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба.

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Такси за $6000

Пограничники также не отстают. На днях они задержали горе-водителя и его пассажиров. Мужчина пытался подвезти беглых ухилянтов как можно ближе к границе с Молдовой. Услуги такого "такси" для клиентов впечатляют – 6 тысяч долларов за поездку далеко не в бизнес-классе. Однако для соседа водитель сделал скидку и взял только 100 долларов за незаконный вояж. Нарушителей привлекли к админответственности, перевозчику грозит уголовная. Остальные причастные лица устанавливаются.

В горах обнаружили тело

Иногда такие незаконные поездки, к сожалению, заканчиваются трагически. Румынские пограничники задержали мужчин, незаконно пересекших украинско-румынскую границу. Они сообщили, что вместе с ними был еще один исчезнувший украинец. В результате поисковых мероприятий в горах на территории Румынии обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Все детали устанавливаются. ГНСУ призывает воздержаться от походов в горы из-за угрозы схода снежных лавин, густого тумана и сильных порывов ветра. А мы напоминаем об административной и уголовной ответственности в случае незаконного пересечения государственной границы.

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Напомним, Кабинет министров разрешил Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки работать круглосуточно во время мобилизации и/или во время действия военного положения. Нардеп и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил такое решение.

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