Круглосуточная работа ТЦК: юрист рассказал, к чему нужно готовиться военнообязанным

Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно. Это означает, что военкоматы готовят к большому количеству адмипротоколов, связанных с нарушением прав военнообязанных.

Такое мнение высказал адвокат Роман Симутин на YouTube канале.

По его мнению, разрешение ТЦК работать ночью свидетельствует об усилении мобилизации.

"Ночью – просто офи*енные будут тесты, "инфа" – сотка! Также будут проводить учет военнообязанных. Так они и так его проводят, и почти 99% есть в электронных реестрах. К чему идем? До принятия нового закона о мобилизации. В то же время, заочно заранее готовя ТЦК к валу административных дел относительно подготовки заявлений, связанных с ограничениями прав граждан", — отметил Симутин.

В то же время он подчеркнул, что Уголовно-процессуальным кодексом Украины запрещено допрашивать людей после 20:00.

Напомним, 10 февраля Кабинет Министров разрешил Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки работать круглосуточно во время проведения мобилизации.

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