Круглосуточная работа ТЦК: юрист рассказал, к чему нужно готовиться военнообязанным

Адвокат подчеркнул, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины запрещено допрашивать людей после 20:00.
Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно. Это означает, что военкоматы готовят к большому количеству адмипротоколов, связанных с нарушением прав военнообязанных.
Такое мнение высказал адвокат Роман Симутин на YouTube канале.
По его мнению, разрешение ТЦК работать ночью свидетельствует об усилении мобилизации.
"Ночью – просто офи*енные будут тесты, "инфа" – сотка! Также будут проводить учет военнообязанных. Так они и так его проводят, и почти 99% есть в электронных реестрах. К чему идем? До принятия нового закона о мобилизации. В то же время, заочно заранее готовя ТЦК к валу административных дел относительно подготовки заявлений, связанных с ограничениями прав граждан", — отметил Симутин.
В то же время он подчеркнул, что Уголовно-процессуальным кодексом Украины запрещено допрашивать людей после 20:00.
Напомним, 10 февраля Кабинет Министров разрешил Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки работать круглосуточно во время проведения мобилизации.
Ведущие новости на сегодня
- Большое интервью нового командира "Волков да Винчи": "Мобилизовать 250 тысяч — минимум, который нам нужен"
- Два года ни денег, ни мин: что известно о самом громком деле против Минобороны на миллиарды гривен
- Курс валют: доллар опускается до 38 гривен, а украинцы покупают его рекордными темпами – стоит ли это делать