Круглосуточные графики отключений света: в Украине 31 октября будут действовать ограничения

Из-за критической ситуации в энергосистеме завтра, 31 октября, во всех регионах Украины вводятся отключения света в течение суток.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Как заявляют энергетики, решение принято из-за последствий трех массированных российских ракетно-дроновых атак, которые в этом месяце серьезно повредили объекты энергетической инфраструктуры.

Графики почасовых отключений

Ограничение электроснабжения населения будет действовать с 00:00 до 24:00, с нагрузкой от 0,5 до 3 очередей. Наибольшие ограничения ожидаются в вечерние часы — с 16:00 до 18:00.

Графики ограничения мощности будут применяться в течение суток для промышленных потребителей.

Энергетики предупреждают, что время и масштабы отключений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцам рекомендуют следить за обновлением на официальных страницах своих облэнерго.

Напомним, россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 30 октября враг нанес удар по Кировоградщине и Черниговщине. И массированный удар нанес по Янтарю на Прикарпатье.