- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
Круглосуточные графики отключения света в большинстве регионов: "Укрэнерго" усилило ограничение
В большинстве регионов Украины 9 ноября свет будут отключать в течение всех суток.
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, вызванной российскими обстрелами, сегодня, 8 ноября, меры ограничения потребления продлены до конца суток. Кроме того, на завтра, 9 ноября, в большинстве регионов Украины вводятся графики почасовых отключений в течение целых суток.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Объем и время применения мер ограничения потребления электроэнергии на субботу, 9 ноября:
Графики почасовых отключений: будут применяться с 00:00 до 23:59 в объеме от 2 до 4 очередей в большинстве регионов страны. Это означает, что отключения будут действовать на протяжении всех суток.
Графики ограничения мощности: будут применяться с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.
«Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться», — отметили в «Укрэнерго».
Энергетики обратились ко всем гражданам с призывом максимально экономить электроэнергию. Даже когда свет появляется по графику, важно не тратить его впустую, чтобы помочь энергосистеме стабилизироваться.
В Укрэнерго напомнили, что потребителям следует следить за конкретными графиками отключений, которые публикуют региональные операторы распределительных систем, поскольку именно они определяют, какие очереди и в какое время будут обесточены в конкретных населенных пунктах.
Напомним, в результате ночной атаки РФ все ТЭС «Центрэнерго» остановились и больше не генерируют электроэнергию. Это был самый массированный удар по ТЭС с начала войны.