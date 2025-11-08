Круглосуточные графики отключения света в большинстве регионов: "Укрэнерго" усилило ограничение

Графики отключений будут действовать круглосуточно / © ТСН

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, вызванной российскими обстрелами, сегодня, 8 ноября, меры ограничения потребления продлены до конца суток. Кроме того, на завтра, 9 ноября, в большинстве регионов Украины вводятся графики почасовых отключений в течение целых суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Объем и время применения мер ограничения потребления электроэнергии на субботу, 9 ноября:

Графики почасовых отключений: будут применяться с 00:00 до 23:59 в объеме от 2 до 4 очередей в большинстве регионов страны. Это означает, что отключения будут действовать на протяжении всех суток.

Графики ограничения мощности: будут применяться с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

«Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться», — отметили в «Укрэнерго».

Энергетики обратились ко всем гражданам с призывом максимально экономить электроэнергию. Даже когда свет появляется по графику, важно не тратить его впустую, чтобы помочь энергосистеме стабилизироваться.

В Укрэнерго напомнили, что потребителям следует следить за конкретными графиками отключений, которые публикуют региональные операторы распределительных систем, поскольку именно они определяют, какие очереди и в какое время будут обесточены в конкретных населенных пунктах.

Напомним, в результате ночной атаки РФ все ТЭС «Центрэнерго» остановились и больше не генерируют электроэнергию. Это был самый массированный удар по ТЭС с начала войны.