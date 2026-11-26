Отключение света в Украине 27 ноября / © ТСН

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В пятницу, 27 ноября, в Украине в течение всех суток будут действовать плановые отключения электроэнергии. Ограничения будут касаться всех категорий потребителей.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Какие графики отключения света будут действовать 27 ноября

Для промышленных потребителей будут использоваться графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 3,5 очередей.

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Причиной ограничений послужили последствия российских атак на энергосистему. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование и работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию потребителям.

Конкретные часы обесточивания зависят от региона и группы потребителей. Время и объем ограничений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальные графики публикуют региональные облэнерго и ДТЭК. (дополняется)

Энергосистема Украины под ударами: что происходит

Российские атаки продолжают наносить ущерб украинской энергетической инфраструктуре. Утром 26 ноября без электроснабжения оставались потребители в семи областях — Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской. Энергетики приступили к ремонтным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Одним из серьезных последствий российских ударов стала остановка теплоэлектростанции ДТЭК. После массированной атаки ее оборудование получило существенные повреждения, из-за чего станция прекратила производить электроэнергию.

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На фоне повреждений энергетической инфраструктуры и приближения холодов особенно остро стоит вопрос готовности Украины к зиме. Синоптики предупреждают о дальнейшем похолодании от 27 ноября, а это значит, что нагрузка на энергосистему будет расти вместе с потребностью в отоплении.

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