Круглосуточные удары России свидетельствуют о том, что она не стремится к миру – госпожа посол США

В США отреагировали круглосуточные атаки государства-агрессора. Так, они свидетельствуют о том, что Россия совсем не стремится к миру.

Об этом написала госпожа посол США Бриджит Бринк в твитере.

"Дома. Порты. Зернохранилища. Исторические здания. Мужчины. Женщины. Дети. Круглосуточные усиленные российские удары по Кривому Рогу, Харькову, Киеву, Херсону в очередной раз дают понять, что Россия не стремится к миру, не думает о безопасности гражданского населения и не обращает внимания на людей во всем мире, которые полагаются на еду из Украины", – отметила она.

Напомним, ночью 2 августа Россия атаковала Украину "Шахедами". Звуки взрывов слышали, в частности, в Одесской области. В результате вражеской атаки на Киев и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. Жертв и потерпевших в столице нет.

И ночью, и утром враг обстреливал Херсон. К сожалению, есть пострадавшие.

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