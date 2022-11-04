Круглосуточный домашний арест на 2 месяца – суд избрал меру пресечения для финдиректора УАФ Павелка

Сегодня, 4 ноября, Голосеевский суд Киева рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения директору по финансам Украинской ассоциации футбола Сагайдак Евгении Степановне.

Об этом сообщает ТСН.ua.

По ходатайству прокурора следователь судья Плахотнюк Екатерина Григорьевна постановила применить круглосуточный домашний арест для Сагайдак Евгении Степановны путем запрещения последней покидать место своего фактического проживания. Также у Сагайдак изъяли загранпаспорт.

Специалисты считают эту меру пресечения одной из самых тяжелых, которая по практике Европейского суда по правам человека приравнивается к содержанию под стражей.

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Такое строгое решение свидетельствует о признании судом особой тяжести совершенного подозреваемой Сагайдак преступления по хищению средств от УЕФА.

От комментариев подозреваемая и ее адвокаты отказались.

Юрий Записоцкий и Сагайдак Евгения – подчиненные президента УАФ Андрея Павелко – подозреваются в деле о незаконной растрате почти 4 млн евро, полученных Федерацией Футбола Украины (ФФУ) от УЕФА.

Речь идет о закупке через агентскую компанию Newport Management Limited 30 тонн чая, 10 тонн кофе и более 2 тонн элитных морепродуктов и электрооборудования якобы для нужд ФФУ. Следствие установило, что деньги были перечислены на компании с признаками фиктивности, а товары почти на 4 млн евро так и не доехали до Украины.

Ранее ТСН сообщала, что 2 ноября суд вынес решение о личном обязательстве Юрию Записоцкому, подтвердив тем самым законность и обоснованность подозрения, а Записоцкому постановили не отлучаться от места жительства и сдать на хранение загранпаспорт.