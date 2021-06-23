Крупная партия металлургического сырья была задержана благодаря сотрудничеству украинских таможенников и казахских дипломатов

Крупная партия металлургического сырья была задержана благодаря сотрудничеству украинских таможенников и казахских дипломатов

Провезти партию ферросилиция через украинскую таможню нарушители хотели с помощью поддельного сертификата качества.

Воспользовавшись информацией, которую предоставило Посольства Республики Казахстан в Украине, сотрудники Департамента по борьбе с контрабандой и противодействия таможенным нарушениям Гостаможслужбы Украины не позволили вывезти с таможенной территории страны 55 тонн ферросилиция, якобы казахстанского происхождения.

Данное вещество используют как легирующую добавку, с помощью которой выплавляют электротехнические, рессорно-пружинные, коррозионно- и жаростойкие стали.

Провезти партию ферросилиция через украинскую таможню нарушители хотели с помощью поддельного сертификата качества. О чем украинских таможенников и предупредили сотрудники казахского посольства.

Оказалось, что одно из украинских предприятий действительно предоставило 12 мая фальшивый сертификат для таможенного оформления ферросилиция, который собирались отправить в Великобританию.

Одесская таможня, которая непосредственно занималась проверкой документов, составила протокол о правонарушении, предусмотренном ст. 483 Таможенного кодекса – перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля.

55 тон ферросилиция таможенники изъяли и разместили на складе. Там эта партия будет храниться до решения суда по делу о нарушении таможенных правил.

Взаимодействие с различными уполномоченными структурами стран-партнеров, обмен информацией об аутентичности документов – это эффективный инструмент противодействия таможенным нарушением", – отметил зампредседателя Гостаможслужбы Украины Руслан Черкасский.

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