Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ по требованию лизингодателя выводит пять самолетов за границу

Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ по требованию лизингодателя выводит пять самолетов за границу

Авиакомпания отмечает, что в дальнейшем будет сообщать о любых возможных изменениях.

Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ по требованию лизингодателя отправляет пять самолетов за границу на фоне напряженной ситуации в стране. В то же время, в компании подчеркивают, что запланированные рейсы выполняются.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании в понедельник, 14 февраля.

"В связи с внешнеполитической ситуацией авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании", — говорится в заявлении.

В компании добавляют, кроме этого, 2 самолета авиаперевозчик отправляет на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград (Сербия).

Авиаперевозчик отмечает, что в дальнейшем будет сообщать о любых возможных изменениях. Поэтому пассажиров просят внимательно следить за новостями авиакомпании на официальном сайте, а также за расписанием рейсов.

"МАУ прилагает усилия и постоянно ведет переговоры со страховыми компаниями, Министерством инфраструктуры Украины, Государственной авиационной службой и надеется на взаимопонимание", — подчеркнули в пресс-центре МАУ.

Напомним, что из-за угрозы нападения России страховые компании начали отказываться страховать воздушные суда, следующие в Украину. Это может привести к отмене рейсов. Некоторые компании уже начали отменять рейсы в Украину. Так, 13 февраля, по информации из аэропорта Борисполя, нидерландская компания KLM отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля. В то же время, сам авиаперевозчик об изменениях не сообщает. 14 февраля стало известно, что норвежская авиакомпания Norwegian останавливает полеты над Украиной из-за сложившейся ситуации, ссылаясь на оценку безопасности.

В то же время, чтобы предотвратить закрытие неба, Украина будет страховать самолеты частных страховых компаний. Так, Кабинет министров уже выделил 16,6 миллиарда гривен на гарантию бесперебойных полетов в Украину для авиаперевозчиков. Это решение было принято накануне вечером на экстренном заседании Кабмина.

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