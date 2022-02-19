Крупнейший кризис безопасности и переговоры о Будапештском меморандуме: что говорил Зеленский на Мюнхенской конференции

Крупнейший кризис безопасности и переговоры о Будапештском меморандуме: что говорил Зеленский на Мюнхенской конференции

Главные заявления украинского президента касались беспрецедентной ситуации, которая возникла вокруг Украины, провоцируя крупнейшую угрозу со времен Холодной войны.

В субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Мюнхенскую конференции безопасности, чтобы рассказать западным партнерам о ситуации вокруг Украины, которая, по его словам, стала самой большой угрозой мировой безопасности со времен Холодной войны. Из-за эскалации конфликта на востоке Украины, спровоцированной пророссийскими боевиками, визит президента был кратким. “Сегодня я позавтракал в Украине и поужинаю – в Украине. Надолго я не летаю", — подчеркнул Владимир Зеленский.

ТСН.ua собрал главные заявления из выступления украинского лидера.

О самом большом кризисе безопасности

Во время своей речи президент Зеленский напомнил о недавних обстрелах боевиков на Донбассе, в результате которых была повреждена школа в прифронтовой зоне, и призвал не забывать страшные уроки истории 20-го века.

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Он также заявил, что хотел бы убедиться, понимают ли европейские партнеры “ответ на главный вопрос: как так случилось, что в 21 веке в Европе снова идет война и погибают люди, почему она длится дольше, чем Вторая мировая война, как мы дошли до самого большого кризиса безопасности со времен Холодной войны”.

О Будапештском меморандуме

Владимир Зеленский объявил, что будет инициировать переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Великобритания) по гарантиям безопасности.

“Созвать их поручено министру иностранных дел [Дмитрию Кулеби]. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 были подвергнуты сомнению”, — заявил украинский президент.

О вступлении в НАТО

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает прямых ответов на ее перспективы вступления в Европейский Союз и НАТО.

Глава Украины отметил, что Киев хочет знать правду перспективы членства в Альянсе и лучшее время для этой правды – ближайший саммит в Мадриде.

Президент Украины призвал действенно поддерживать Украину и предоставить четкие временные рамки вступления в НАТО.

О возвращении Крыма

В контексте вступления Украины в НАТО Зеленский добавил, что РФ дергает факты, когда заявляет, что стремление к вступлению в Альянс продиктовано тем, чтобы вернуть оккупированный Крым силовым путем.

"Радит, что слова ”вернуть Крым” появляются в их риторике. Но они рассеянно читали статью 5 устава НАТО: коллективные действия предусмотрены для защиты, а не нападения. Крым и оккупированные районы Донбасса непременно вернутся в Украину, но только мирным путем", – подытожил президент.

О санкциях против России

Президент Зеленский подчеркнул, что санкции против России после бомбардировки украинских городов будут уже не нужны и призвал увеличить экономическое давление на страну-агрессора.

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“Нам говорят – у вас есть несколько дней, и начнется война. Я говорю, окей, примените сегодня санкции. Да, но мне говорят, что будут применяться санкции, если будет война. Я говорю, окей, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней, чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции, после того, как будет бомбардировка, или как будут стрелять по нашему государству, или если у нас не будет больше границ, или не будет экономики или будут оккупированы части нашего государства. Зачем нам эти санкции?" – подчеркнул президент.

О российских фейках

Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не обстреливает временно оккупированные территории Донбасса, а тем более РФ, а то, что показывают людям – это "ложь и цинизм".

"То, что показали, например, вчера на временно оккупированных территориях показали какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что что-то долетело в Ростовскую область, — это все провокация. Это все чистая ложь. Там нет никаких погибших, нет раненых Это просто цинизм такого уровня, что они сами у себя что-то взрывают, что они стреляют, это не первый раз — начиная с 2014 года. Поворачивается оружие и стреляют на свою временно оккупированную территорию", - отметил он.

О мирном урегулировании

Президент Зеленский сообщил, что Россия получила множество сигналов по мирному урегулированию. По его словам, Украине нет смысла стрелять и в то же время предлагать дипломатию.

"Мы ежемесячно передавали через того или иного лидера – и напрямую с Российской Федерацией мы готовы говорить. Выбирайте сами площадку. Выбирайте сами проект, как вы хотите говорить. Выбирайте сами партнеров, с кем вы хотите садиться за стол. Мы к этому готовы. Скажите, в чем смысл нам стрелять и предлагать дипломатию?" – заявил Зеленский.

Украина требует немедленно разблокировать мирный процесс и договариваться о мире в любой точке мира.

"Мы готовы искать ключ к окончанию войны во всех форматах, на всех площадках: Париж, Берлин, Минск, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Пекин. Мне не важно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине. Не важно с участием четырех стран, семи, 100, главное, чтобы среди них была Украина и чтобы была Россия", — сказал Зеленский.

О помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности предложил западным партнерам оказывать Украине предметную и безусловную помощь ввиду угрозы на восточных границах.

"Больше нет чужой войны... Мы будем защищать свою землю, имея поддержку партнеров или не имея. Предоставляют нам сотни единиц современного оружия или 5 тысяч шлемов. Мы ценим любую помощь, но все мы должны понимать, что это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать. Не благотворительные жесты, за которые Украина должна низко кланяться", — заявил Зеленский.

Зеленский предложил предоставить четкую европейскую перспективу и четкие временные рамки вступления в Альянс. Поддержать трансформацию в нашей стране. Создать для Украины Фонд устойчивости и обновления и программу по поставке новейших вооружений, техники и оборудования для нашей армии.

Президент призвал обеспечить энергетическую безопасность Украины. "Обеспечить интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС, когда "Северный поток-2" используется как оружие", — предложил он.

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