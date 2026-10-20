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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Крупнейший производитель плитки и сантехники в Украине остановил завод: что произошло

Польская компания Cersanit полностью прекратила производство на заводе после повторных российских атак. Предприятие получило значительные разрушения, а возобновить его работу пока невозможно.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Cersanit

Cersanit

Один из крупнейших производителей керамической плитки и сантехники в Украине – компания Cersanit – полностью остановил производство на заводе в Звягеле Житомирской области . Причиной стали две российские атаки беспилотников, повредивших здание предприятия и производственное оборудование.

Об этом сообщила компания Cersanit Украина на своей странице в Facebook.

Российские войска дважды атаковали предприятие — в ночь на 12 сентября и в ночь на 16 октября.

В результате ударов значительные повреждения получили здание завода и ключевые элементы технологической линии. В компании заявили, что масштабы разрушений не позволяют возобновить производство в нынешних условиях.

Почему Cersanit остановил производство

В компании объяснили, что причиной остановки работы стали не только повреждения оборудования, но и невозможность обеспечить безопасность работников.

Частые воздушные тревоги, эвакуация персонала, перебои с электроснабжением и падение напряжения не позволяют обеспечить стабильный производственный процесс.

«Безопасность людей для нас превыше всего, и мы не можем подвергать их риску», — подчеркнули в Cersanit.

В то же время, во время обеих российских атак удалось избежать жертв. Всех работников, находившихся на территории предприятия, своевременно эвакуировали. Погибших и пострадавших нет.

Что известно о заводе Cersanit в Украине.

Cersanit – польская группа компаний, специализирующаяся на производстве керамической плитки и сантехники.

В Украине компания работает более 20 лет. Ее завод в Звягеле начал работу в 2007 году. Предприятие производит керамическую плитку под брендами Cersanit и Opoczno, а также сантехнические изделия.

Компания является одним из крупных работодателей в Житомирской области. В украинских подразделениях Cersanit, включая производство, продажи, маркетинг и обслуживание клиентов, работает около тысячи человек.

Пока компания не сообщила, когда сможет возобновить работу завода после повторных российских атак.

Напомним, что ранее сообщалось, что компания-гигант по производству сантехники Cersanit прекращает работу в России.

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