"Крупнейший за время войны": Украина и Россия готовят масштабный обмен пленными

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Украина и Россия прорабатывают возможность масштабного обмена пленными, который может охватить не менее 1000 человек. Украинская сторона настаивает, чтобы домой вернули не только военнопленных, но и гражданских граждан, незаконно удерживаемых РФ.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона.

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Обмен пленными между Украиной и Россией: сколько людей могут вернуть домой

По словам Лубинца, после появления информации о договоренности по масштабному обмену он связался с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой, чтобы уточнить детали и обсудить механизмы его проведения.

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«Я задал вопрос: окончательная цифра у вас есть, доказана? На что получил ответ, что не менее тысячи, но мы должны работать, чтобы цифра была как можно больше. Дойдем до полутора тысяч — будет полторы тысячи, будет тысяча двести — будет тысяча двести», — рассказал омбудсман.

Лубинец также отметил, что Украина требует включить в списки на возвращение не только военных, но и незаконно задержанных гражданских граждан.

«С украинской стороны также озвучили наше видение: среди кого вернут обязательно должны быть как военнопленные, так и незаконно задержанные украинские гражданские граждане», — сказал он.

По словам омбудсмана, российская сторона заявила о готовности прорабатывать это предложение. Однако это еще не означает, что гражданских уже включили в окончательные списки: соответствующие детали должны быть согласованы при подготовке обмена.

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Обмен пленными между Украиной и Россией: что известно о договоренностях в Абу-Даби

Напомним, возможность большого обмена пленными между Украиной и Россией обсуждали в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием США. Тогда президент Владимир Зеленский сообщал, что стороны рассматривали несколько возможных форматов увольнения удерживаемых лиц — «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500».

14 ноября стало известно, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер приступили к подготовке к обмену пленными между Украиной и Россией. Ожидается, что он может стать величайшим за все время полномасштабной войны.

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