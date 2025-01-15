Крупнейшую шахту в Украине взорвали, чтобы не дать россиянам обойти Покровск — NYT

Возникла опасность, что россияне могут захватить шахту и использовать ее тоннели для обхода украинских позиций.

Находящуюся под Покровском шахту коксующегося угля, которая обеспечивала половину сталелитейной промышленности Украины, пришлось остановить и взорвать, чтобы не дать российским оккупантам подобраться к защитникам города через подземные тоннели.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на рабочих этой шахты.

Еще в середине декабря оккупационные войска подошли на 1,5 километра к стволу №3 шахты, принадлежащей компании крупнейшей частной компании "Метинвест". Вход в ствол расположен в селе Песчаное.

Сложившаяся ситуация вызвала опасения, что россияне могут захватить шахту и использовать ее тоннели для обхода украинских позиций.

В сотрудничестве с военными горняки начали бурить под стволом отверстия, чтобы заложить в них взрывчатку. Через несколько дней, примерно 20 декабря, ствол был взорван.

"Все рухнуло, и теперь здесь сплошной камень", – сказал газете Антон Телегин, проработавший 19 лет на шахте.

Менеджер "Метинвеста" рассказал изданию на условиях анонимности, что взрывчатка была заложена и в двух других, более западных, стволах предприятия, расположенных возле сел Котлино и Удале. Были ли они уже приведены в действие, неизвестно.

Министерство обороны России в понедельник, 13 января, сообщило о захвате села Песчаное.

Что известно о шахте под Покровском

Предприятие по добыче коксующегося угля, используемого в сталелитейной отрасли, было крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в Восточной Европе.

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После российского вторжения и приближения войск к Покровску в 2022 году работы на нем были частично прекращены, но возобновились, когда противника отогнали. В 2023 году добыча угля составила 3,2 млн тонн, приблизившись к довоенному уровню, на предприятии тогда работало около 4500 человек.

Еще летом 2024 года добыча составляла 7000 тонн в сутки, но к середине декабря упала практически до 2000 тонн, рассказал NYT менеджер "Метинвеста".

Российские войска в начале августа подошли на 8-10 км к Покровску, крупному логистическому центру, обеспечивающему украинскую группировку на Донбассе. Шахта подвергалась участившимся обстрелам, в конце сентября, под одним из них погибли четыре сотрудницы (из-за мобилизации мужчин "Метинвесту" пришлось дополнительно нанять женщин на замену).

Когда российские войска подошли к Песчаному, горняки перестали ездить в деревню и добирались до ствола №3 два часа подземными тоннелями с более западного входа в шахту, а возвращались, сидя на доставлявших уголь конвейерных лентах.

В декабре на шахте работало уже всего около 1000 человек, но когда 24 декабря была разрушена обслуживающая ее подстанция, добыча прекратилась и стало ясно, что шахту придется закрыть.

Напомним, шахта по добыче коксующегося угля в Покровске на востоке Украины остановила работу. Это произошло из-за приближения российских войск.

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