Ryanair и Wizz Air соревнуются за лидерство в украинском авиарынке после войны

Еще до начавшегося три года назад полномасштабного вторжения России в Украину авиакомпании Ryanair и Wizz Air активно расширяли свои маршруты в стране. Украинский рынок был одним из наиболее перспективных бюджетных перевозчиков, и они быстро наращивали присутствие в стране после пандемии COVID-19. Теперь, когда растет дипломатическое давление на поиск путей завершения войны, авиакомпании снова борются за право первыми возобновить полеты в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Кто получит больший кусок авиарынка Украины?

Генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади заявил, что компания планирует занять 40% украинского рынка, используя 50 новых самолетов Airbus, которые получит в течение года.

"Украина станет одной из самых больших возможностей для развития, и мы готовы развернуть мощности", – отметил он.

Ryanair и Air Baltic также рассматривают планы возобновления полетов сразу после открытия воздушного пространства. Ryanair заявляет, что после снятия ограничений компания начнет продавать билеты, а полеты стартуют через шесть недель после возобновления воздушного сообщения.

Смогут ли авиакомпании оперативно возобновить полеты?

По данным Goodbody Aviation, в 2019 году Wizz Air контролировала 13% авиарынка Украины, Ryanair — 7%, тогда как лидером была "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая имела почти 40% долю.

Однако МАУ, прекратившая большинство операций из-за войны войны, потребует значительного времени на восстановление. Поэтому европейские авиакомпании могут захватить большую часть рынка, быстро разместив самолеты и экипажи.

По оценкам аналитика Goodbody Дадли Шенли, Wizz Air и Ryanair могут добавить около 1 миллиона мест в своих самолетах всего через шесть месяцев после возобновления полетов.

Впрочем, обе компании сталкиваются с дефицитом самолетов. У Wizz Air есть технические проблемы с двигателями, а Ryanair ждет поставки новых Boeing.

Когда война завершится, авиакомпании готовы инвестировать в Украину

Wizz Air уже подготовила план развития в Украине, согласно которому она хочет разместить 40 новых самолетов и открыть 150 маршрутов в течение трех лет. Компания ожидает, что ее годовая пропускная способность увеличится до 15 миллионов пассажиров, что соответствует масштабам рынков Польши и Румынии.

Air Baltic также подтвердила свои намерения вернуться в Украину, перераспределив часть своих самолетов по другим направлениям.

Украина готовится к возобновлению авиасообщения после трех лет полного закрытия воздушного пространства. Одним из ключевых вызовов станет возобновление работы систем управления воздушным движением. По информации "Украэроруха", сотрудники уже проходят курсы повышения квалификации, готовясь к моменту открытия неба.

Аэропорт Борисполь продолжает поддерживать свою инфраструктуру в рабочем состоянии: персонал получает заработную плату, а технические службы регулярно обслуживают оборудование, в частности эскалаторы и багажные ленты.

В то же время после завершения боевых действий ожидается, что спрос на коммерческие и грузовые авиаперевозки будет ограничен, и отрасль потребует времени для восстановления.

"Ежедневно мы готовимся к возможному началу работы", — отметил Сергей Хижняк, директор по коммерции и стратегии аэропорта Борисполь. "Мы должны быть готовы".

Напомним, ранее руководство международного аэропорта "Борисполь" в Будапеште провело переговоры с представителями европейского лоукостера Wizz Air об оперативном запуске авиаперевозок после открытия воздушного пространства.