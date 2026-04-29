Крупные города Украины засыпает снегом: куда вернулась "зима" и -4°С (видео)

Снег в Украине 29 апреля / © скриншот с видео

В Украине 29 апреля в очередной раз за последние дни зафиксировали погодную аномалию: большие города засыпает снегом на фоне зеленых деревьев. Во Львове зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха, которой не было почти 50 лет.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

29 апреля снег выпал в Киеве, Львове, Чернигове и в одноименных областях.

В частности, в столице об осадках сообщают жители Троещины и Оболони.

В Чернигове вместе со снегом зафиксировали еще и град.

Во Львове же очевидцы сняли видео, на котором одновременно видно и снег, и солнечный свет. На кадрах также заметны «белые мухи» среди зеленого леса и цветов.

"Светит солнце и падает снег — это нормально? Я такого еще не видел», — говорит автор одного из роликов.

Во Львове также зафиксировали новый температурный рекорд. Так, 29 апреля минимальная температура воздуха составила -2,4°С, что ниже предыдущего показателя этого дня, установленного в 1976 году (-0,4°С).

Дата публикации 14:26, 29.04.26

Напомним, 28 апреля Киев также засыпало снегом и бушевал сильный ветер, о чем сообщили местные телеграм-каналы, обнародовав видео с кадрами непогоды.

Заметим, что апрель завершается аномальным похолоданием, которое может стать одним из самых сильных за последние 30 лет. Синоптики предупреждали, что 29 апреля в Украине утихнет штормовой ветер, однако сохранятся ночные заморозки до -3…-5 градусов и дневная прохлада в пределах +6…+14. Прогнозировались дожди, местами с мокрым снегом, и был объявлен оранжевый уровень опасности. Потепление до +16 градусов ожидается только на выходных.

