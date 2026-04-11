- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1408
- Время на прочтение
- 1 мин
Крупный областной центр внезапно погрузился в блэкаут: в чем причина
Два крупных района Одессы частично обесточены в результате аварии на энергообъектах.
В Одессе из-за масштабной аварии на оборудовании возникли серьезные проблемы с электроснабжением.
Об этом сообщили в ДТЭК.
По данным энергетиков, без света частично остались жители двух крупных районов города — Хаджибейского и Пересыпского.
«Из-за аварии на оборудовании без света частично остались жители Хаджибейского и Пересыпского районов. Также возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В компании заверили, что бригады энергетиков уже работают на месте.
«Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество. Спасибо одесситам за терпение и понимание», — отметили в ДТЭК.
Напомним, ранее в Укрэнерго рассказали, будут ли применены графики почасовых отключений на Пасху, 12 апреля.
