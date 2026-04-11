Украина
1408
1 мин

Крупный областной центр внезапно погрузился в блэкаут: в чем причина

Два крупных района Одессы частично обесточены в результате аварии на энергообъектах.

Вера Хмельницкая
В Одессе возникли серьезные проблемы с электроснабжением

В Одессе возникли серьезные проблемы с электроснабжением

В Одессе из-за масштабной аварии на оборудовании возникли серьезные проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщили в ДТЭК.

По данным энергетиков, без света частично остались жители двух крупных районов города — Хаджибейского и Пересыпского.

«Из-за аварии на оборудовании без света частично остались жители Хаджибейского и Пересыпского районов. Также возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В компании заверили, что бригады энергетиков уже работают на месте.

«Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество. Спасибо одесситам за терпение и понимание», — отметили в ДТЭК.

Напомним, ранее в Укрэнерго рассказали, будут ли применены графики почасовых отключений на Пасху, 12 апреля.

