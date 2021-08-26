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Крупный пожар вспыхнул в Виннице: загорелись склады с бытовой техникой (видео)

Крупный пожар вспыхнул в Виннице: загорелись склады с бытовой техникой (видео)

Убытки оценивают в десятки миллионов.

Столб черного дыма и пламени на несколько десятков метров вверх. Масштабный пожар произошел в Виннице. Возгорание случилось на складах, где хранилась бытовая техника одной из сетей магазинов.

Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, за считанные минуты огонь охватил ангар площадью более 700 квадратных метров, а затем перекинулся на офис. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Новости Украины: в Виннице произошел масштабный пожар - загорелось на складах бытовой техники

Новости Украины: в Виннице произошел масштабный пожар - загорелось на складах бытовой техники

Тушить пожар съехались почти четыре десятка пожарных. Владельцы ущерб оценивается в десятки миллионов.

Что стало причиной возгорания — установит экспертиза. Версий несколько — от короткого замыкания до поджога. Пока горело, весь микрорайон, а это несколько многоэтажек и частный сектор были без света.

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