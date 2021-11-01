Крушил автомобили на встречной полосе: тройное ДТП в Ровно зафиксировали камеры наблюдения

Авария произошла возле ровненского зоопарка.

В понедельник, 1 ноября, около 15 часов дня недалеко от зоопарка в городе Ровно произошло столкновение трех автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие — медицинская помощь понадобилась шестерым людям, получившим травмы.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения, видео было опубликовано на Facebook-странице "Типовое Ровно".

Участниками аварии стали Volkswagen Passat, ЗАЗ 1102 и Honda Accord. Один из автомобилей "завис" на отбойнике, другой — разбитый вылетел на обочину, а еще один — остался стоять посреди трассы.

По предварительной информации, в одном из автомобилей находилась женщина с тремя детьми — они отделались легкими травмами. У водителя и пассажира другого автомобиля медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В третьем автомобиле водитель находился без пассажиров, в госпитализации он не нуждался.

На месте ДТП работает полиция.

Напомним, ранее на автодороге Н-23 "Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье" вблизи с. Новошевченково произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате аварии погибли четыре человека, трое из них — дети.

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