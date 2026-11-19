Беспорядки в Петропавловской Борщаговке

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Служба безопасности Украины задержала еще двух активных участников беспорядков, которые произошли 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Они скрывались от правосудия.

Об этом сообщили в СБУ.

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Отмечается, что, находясь вблизи пункта временной дислокации Национальной гвардии, фигуранты распространяли фейки об украинских воинах, призывали к провокациям и крушили полицейский автомобиль.

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Затем оба злоумышленника почти две недели скрывались от правосудия – не пользовались телефонной связью и постоянно меняли адреса временного проживания на территории столичного региона. Но даже подобная конспирация им не помогла.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления провокаторов и задержали их: один из них в подвале киевской многоэтажки, другой – в арендованном доме под Бояркой.

Правоохранители в целом разоблачили 16 участников беспорядков, 9 из которых следователи Службы безопасности сообщили о подозрении за преступления против основ национальной безопасности Украины. Еще семь подозрений фигурантам объявлены сотрудниками Национальной полиции.

Как выяснило расследование, один из двух «новых» задержанных – это 31-летний местный блоггер, который проводил съемку на месте беспорядков, а затем выкладывал видео в ТикТоке с фейковой информацией о Силах обороны. Также на этом видео провокатор призвал участвовать в столкновениях.

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Еще одним фигурантом является 24-летний житель столичного региона. Задокументировано, как он разбил кувалдой заднее стекло в служебном автомобиле Нацполиции и похитил вещи правоохранителей.

Кроме того, фигурант принимал участие в блокировке автобуса Национальной гвардии. Для этого он остановил свой автомобиль прямо на проезжей части дороги и призвал переворачивать служебные автомобили правоохранителей для перекрытия проезда.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения).

В настоящее время одному из задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Что касается другого фигуранта, то прокуратура обжаловала в апелляционном порядке решение суда относительно избранной ему меры пресечения и просит Киевский апелляционный суд заменить его более суровым.

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Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Беспорядки в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября 2026 года в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом разразился громкий скандал из-за информации о якобы незаконном содержании и избиении мужчин в подвале частного дома, который использовался для размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины.

После этого в здание стали прибывать местные жители и люди, называвшие себя родственниками военных. Впоследствии между прибывшими и находившимися на территории объекта возникли конфликты, а часть присутствующих пыталась попасть внутрь.

На место прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он подтвердил, что там находятся военнослужащие НГУ в СЗЧ и заявил, что четверо людей, нуждавшихся в медицинской помощи, уже доставлены в больницу.

На месте происшествий находился и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Он заявил, что действия присутствующих фактически препятствовали эвакуации и госпитализации военных, нуждавшихся в лечении. По его словам, в доме находилось 14 человек, а подобные объекты функционируют и в других регионах страны.

После инцидента инициировали служебную проверку, в которую также присоединились Госбюро расследований и Офис военного омбудсмана.

Отдельное внимание привлекла женщина, которая представилась владелицей клиники «Мед-престиж» и одной из первых прибыла к месту событий. Она заявляла о якобы незаконном содержании людей и необходимости оказания им медпомощи. В то же время журналистские расследования показали, что оно не является владелицей данного учреждения, а сама клиника прекратила деятельность еще в 2023 году.

14 ноября Владимир Зеленский впервые прокомментировал скандал. Он заявил, что столкновения носили провокационный характер. По его словам, это подготовленная история, и правоохранительные органы должны дать все ответы на произошедшее.

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