Крутили перед лицом бритвой и хотели подстричь налысо: в Виннице толпа подростков жестоко избила скейтера (видео)

Уже лежачего парня они добивали ногами.

В Виннице толпа подростков жестоко избила 18-летнего скейтера. Они пытались побрить молодого человека, потому что им не понравилась его прическа. Когда он дал им словесный отпор, те набросились на него и избили руками и ногами.

Информацию об инциденте, а также видео драки пользователи загрузили в социальные сети.

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Инцидент произошел в городском парке им. Леонтовича около 22:00. На ролике видно, как толпа подростков окружил парня. Они общались со скейтером и провоцировали его на драку, размахивая перед его лицом, вероятно, бритвой.

В какой-то момент один из подростков ударил парня, после чего на него налетела толпа разъяренных хулиганов — они избили его и оставили лежать на земле.

Впоследствии об инциденте стало известно правоохранителям. Они выяснили, что в драке участвовали четверо местных жителей.

"В ходе первоочередных розыскных мероприятий работники полиции установили активных участников драки. Ими оказались четверо винничан, троим из которых 16 лет, одному — 18 лет. Следователь начал уголовное производство по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до четырех лет", — подчеркнули в пресс-службе Национальной полиции в Винницкой области.

Пострадавшего скейтера госпитализировали в больницу с множественными телесными повреждениями.

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