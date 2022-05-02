Медсестра из Лисичанска, потерявшая обе ноги, вышла замуж во Львове

Во Львове вышла замуж 23-летняя медсестра Оксана из Лисичанска, которая в результате взрыва потеряла обе ноги и пальцы на руке.

Свадьба состоялась в больничной палате, а первый танец молодоженов умилял присутствующих до слез.

Об этом сообщают в Первом медицинском объединении Львова.

"Жених Виктор кружил любимую Оксану на руках. Ноги она, 23-летняя медсестра из Лисичанска, потеряла в конце марта. Женщина обернулась, чтобы предупредить любимого об опасности, а уже через секунду под ней разорвалась мина", — сообщают в медучреждении.

Трагический случай произошел 27 марта. Оксана с Виктором возвращались домой. Она шла впереди, ее любимый за ней. Раздался взрыв. Виктор чудом не пострадал, а вот Оксане оторвало ноги и четыре пальца левой руки.

Девушку доставили в больницу в Лисичанске, там она перенесла 4 операции, затем ее эвакуировали в Днепр, а затем перевезли во Львов. Впереди у пациентки – реабилитация и протезирование.

Оксана с Виктором решили не откладывать жизнь на потом. Они вместе уже 6 лет и воспитывают 2 детей. Обручальные кольца и платье купили во Львове, а свадебный торт испекли волонтеры. Церемония состоялась в ЗАГСе, а празднование – в палате Центра хирургии.

Напомним, что медсестра Оксана Баландина до 24 февраля жила обычной жизнью, работала медицинской сестрой в детской больнице Лисичанска. В начале марта больничный городок обстреляли российские оккупанты, вторгшиеся в Украину. С тех пор женщина на работу не выходила и вместе с семьей пряталась от обстрелов в подвале. Так продолжалось до 27 марта, когда Оксана получила минно-взрывную травму, наступив на неизвестный предмет.

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