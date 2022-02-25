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Крылатая ракета совершила налет в Житомирской области: фото

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Крылатая ракета совершила налет в Житомирской области: фото

Фото от ГСЧС Украины

Пожарные ликвидировали последствия налета крылатой ракеты.

Вражеская крылатая ракета 25 февраля совершила налет в селе Радчицы Житомирской области и попала в элеватор.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

"13:15 25 февраля в с. Радчицы Коростенского района произошел налет крылатой ракеты, в результате которого повреждена конструкция элеватора со следующим горением. Занялись семена подсолнечника на площади 20 кв. м. Ликвидирован пожар в 15:07 на указанной площади", — говорится в сообщении чрезвычайников.

Погибших и травмированных нет.

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