Крылатая ракета совершила налет в Житомирской области: фото

Пожарные ликвидировали последствия налета крылатой ракеты.

Вражеская крылатая ракета 25 февраля совершила налет в селе Радчицы Житомирской области и попала в элеватор.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

"13:15 25 февраля в с. Радчицы Коростенского района произошел налет крылатой ракеты, в результате которого повреждена конструкция элеватора со следующим горением. Занялись семена подсолнечника на площади 20 кв. м. Ликвидирован пожар в 15:07 на указанной площади", — говорится в сообщении чрезвычайников.

Погибших и травмированных нет.