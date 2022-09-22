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Крылатая ракета, вертолет и минус 400 оккупнатов: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине за сутки

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Крылатая ракета, вертолет и минус 400 оккупнатов: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине за сутки

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 400 оккупантов.

Больше всего врагам досталось на Краматорском и Донецком направлениях.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 55510 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2236 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4776 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 1341 (+1) ед,
  • РСЗО – 318 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 169 (+1) ед,
  • самолетов – 253 (+0) ед,
  • вертолетов – 218 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9),
  • крылатые ракеты ‒ 240 (+1),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3630 (+20) ед,
  • специальная техника – 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили Белогоровку в Луганской области. Впрочем, возвращение населённого пункта под контроль Украины не означает начало контрнаступления в Луганской области.

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