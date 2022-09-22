Крылатая ракета, вертолет и минус 400 оккупнатов: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине за сутки

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 400 оккупантов.
Больше всего врагам досталось на Краматорском и Донецком направлениях.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 55510 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2236 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4776 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 1341 (+1) ед,
- РСЗО – 318 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 169 (+1) ед,
- самолетов – 253 (+0) ед,
- вертолетов – 218 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9),
- крылатые ракеты ‒ 240 (+1),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3630 (+20) ед,
- специальная техника – 125 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.
Напомним, Вооруженные силы Украины освободили Белогоровку в Луганской области. Впрочем, возвращение населённого пункта под контроль Украины не означает начало контрнаступления в Луганской области.