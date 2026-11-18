Украина ударила по Крымскому мосту без Starlink и с управлением ракетами в полете / © Getty Images

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Во время атаки на Керченский мост в ночь на 17 ноября украинские военные применили необычную систему связи — так называемые «крылатые модемы». Это отдельные беспилотники с коммуникационным оборудованием, работавшие в воздухе, как ретрансляторы сигнала между операторами и ракетами. Благодаря этому военные могли контролировать полет средств поражения на большом расстоянии, а не полагаться только на заранее запрограммированный маршрут.

Об этом пишет Financial Times, журналисты которого пообщались с участниками сделки.

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Как работают «крылатые модемы»

Беспилотники с коммуникационным оборудованием выполняли роль воздушных ретрансляционных станций. Они передавали сигналы между операторами и ракетами и поддерживали связь в течение всего полета. Благодаря этому пилоты получали видео в реальном времени и могли изменять направление движения ракет, когда те одолевали сотни километров до цели.

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Такая схема позволяла маневрировать, обходить российскую противовоздушную оборону и противодействовать попыткам заглушить сигнал. Операторы также могли более точно наводить ракеты на уязвимые участки сооружений.

Ранее украинские дальнобойные дроны часто летели по заданным координатам на автопилоте. Один из пилотов, с которым общалась FT, назвал этот подход методом «запустил и забыл»: после старта оператор уже не мог сменить маршрут, даже если беспилотник оказывался перед российской обороной. Многие такие аппараты сбивали.

Как готовили удар по Крымскому мосту

По информации издания, операция явилась результатом многонедельной подготовки. Она состояла из семи этапов, на которых украинские силы последовательно ослабляли российскую оборону перед основным ударом. О такой структуре сделки ранее рассказал президент Владимир Зеленский.

Непосредственно атаку в ночь на 17 ноября проводили подразделение 7-го отряда Deep Strike и отдельная команда, которая запускала крылатые ракеты. Удар наносили волны беспилотников и ракет. В это время, по данным FT, новая система воздушных ретрансляторов помогла сохранять управление средствами поражения на пути к мосту.

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Отдельно издание упоминает видео, опубликованное соучредителем и главным конструктором компании Fire Point Денисом Штилерманом. На нем виден запуск трех крылатых ракет FP-5 «Фламинго». В результате атаки часть Керченского моста обрушилась.

Почему военные не использовали Starshield

В ходе этой операции украинские подразделения сознательно отказались от Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink компании SpaceX. По словам одного из участников операции, ограничение скорости для терминалов на уровне 161 км/ч действовало уже более недели, тогда как для выполнения задания требовалась гораздо более быстрая связь.

Президент Владимир Зеленский 17 ноября заявил, что его администрация не получила объяснений по поводу новых ограничений от Пентагона, Белого дома или SpaceX. Поэтому для операции была выбрана собственная система воздушных ретрансляторов, которая не зависела от спутниковой сети Илона Маска.

Россия также развивает воздушные сети связи

В материале FT говорится, что Россия начала использовать дроны-ретрансляторы для управления ударными беспилотниками почти два года назад. Впоследствии там развились целые цепочки таких аппаратов с китайскими mesh-модемами, позволяющими передавать данные даже тогда, когда часть беспилотников сбивают.

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Для поддержки связи российские военные также используют скрытые наземные ретрансляционные станции на территории России и Беларуси. По данным украинского Центра оборонных реформ, китайское оборудование из таких сетей все чаще применяют для управления российскими ударными беспилотниками типа Герань и Гербера.

Это свидетельствует о том, что борьба за стабильную связь между операторами и беспилотниками стала отдельной частью технологического противостояния. Важное значение имеет не только дальность полета дрона или мощность его боевой части, но и возможность сохранять управление им до момента поражения цели.

Связь для беспилотников: поиск альтернатив

Ограничения спутниковой связи создавали проблемы для других украинских военных систем. В частности, из-за работы терминалов Starshield на высокой скорости украинские перехватчики и вертолеты могут терять связь и видео. Это усложняет преследование скоростных российских целей, в частности, реактивных «Шахедов».

Одним из возможных вариантов для дальнобойных украинских беспилотников может стать израильская спутниковая система HiSky с двусторонней связью по всему маршруту полета. Она, по сообщениям медиа, позволяет операторам изменять цели и маршрут, если дрон сталкивается с работой российской ПВО. В то же время, украинское военное командование официально не подтверждало использование этой технологии.

Параллельно Украина строит собственную коммуникационную инфраструктуру. Компания HIMERA совместно с датской GomSpace вывела на орбиту первый тестовый спутник будущей украинской сети связи OBRIA NANO. Аппарат проходит испытание, а долгосрочная цель проекта — создать собственную спутниковую группировку и уменьшить зависимость Украины от иностранных поставщиков связи.

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