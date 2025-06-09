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Крылатые ракеты, «Кинжалы» и дроны: Россия массированно атаковала Ривненщину
Под массированную воздушную атаку попал город Дубно.
Россия в ночь на 9 июня атаковала город Дубно, что в Ривненской области — крылатыми ракетами и беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Сообщается, что крылатые ракеты Х-101 атаковали город с севера Ривненской области и петуха Житомирской области.
Кроме того, враг применил сверхзвуковые ракеты «Кинжал» и несколько десятков ударных БПЛА.
Также сообщается, что ночью несколько взрывов раздалось в Ривне.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 9 июня совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину .
Мы ранее информировали, что российские бомбардировщики Ту-22М3 в ночь на 9 июня атаковали ракетами цели в Черном море .