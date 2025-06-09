Крылатые ракеты, «Кинжалы» и дроны: Россия массированно атаковала Ривненщину

Ракетный обстрел / © ТСН.ua

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Россия в ночь на 9 июня атаковала город Дубно, что в Ривненской области — крылатыми ракетами и беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Сообщается, что крылатые ракеты Х-101 атаковали город с севера Ривненской области и петуха Житомирской области.

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Кроме того, враг применил сверхзвуковые ракеты «Кинжал» и несколько десятков ударных БПЛА.

Также сообщается, что ночью несколько взрывов раздалось в Ривне.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 9 июня совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину .

Мы ранее информировали, что российские бомбардировщики Ту-22М3 в ночь на 9 июня атаковали ракетами цели в Черном море .

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