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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Крылатые ракеты, «Кинжалы» и дроны: Россия массированно атаковала Ривненщину

Под массированную воздушную атаку попал город Дубно.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ракетный обстрел

Ракетный обстрел / © ТСН.ua

Россия в ночь на 9 июня атаковала город Дубно, что в Ривненской области — крылатыми ракетами и беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Сообщается, что крылатые ракеты Х-101 атаковали город с севера Ривненской области и петуха Житомирской области.

Кроме того, враг применил сверхзвуковые ракеты «Кинжал» и несколько десятков ударных БПЛА.

Также сообщается, что ночью несколько взрывов раздалось в Ривне.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 9 июня совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину .

Мы ранее информировали, что российские бомбардировщики Ту-22М3 в ночь на 9 июня атаковали ракетами цели в Черном море .

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